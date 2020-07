Video: Jeugdspeler (16) Russische derdeklasser geraakt door bliksem

De tiener wordt in kunstmatige coma gehouden, maar zou volgens zijn club hier weer langzaam uitgehaald worden. Zaborovsky liep in de buurt van de zestienmeter, toen hij plotseling geraakt werd door de bliksem, zo is te zien op beelden. De doelman stortte meteen ter aarde.

Omdat er direct eerste hulp werd toegediend en hij meteen met een ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis, heeft hij het vooralsnog kunnen overleven. „Iedereen handelde zeer snel, zeer professioneel. De ambulance arriveerde al na acht minuten”, liet vertelde Znamya-directeur Igor Mayorov weten.

Mayorov wil wel duidelijk kwijt dat er van onweer, of naderend onweer geen sprake was. „Er was een beetje bewolking, maar geen regen of wind. Had het geonweerd, hadden we zeker niet getraind.”

De vooruitzichten voor Zaborovsky lijken gunstig te zijn. „Zijn situatie is onder controle, al is het nog steeds afwachten op enkele onderzoeken. Maar als je hem iets vraagt, reageert hij met zijn ogen. We bekijken het positief en denken dat hij opnieuw zal kunnen voetballen”, aldus de directeur.