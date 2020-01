Het jaar van de waarheid voor Tom Dumoulin

Steven Kruijswijk (l), Tom Dumoulin en Primoz Roglic (r) moeten van Nice tot Parijs als ploeg rijden voor de Tour-zege. Ⓒ Rene Bouwman

In het nieuwe jaar zullen onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd hun licht laten schijnen op verschillende zaken in de wielersport. Breukink, die tweemaal op het Giro-podium en eenmaal op het Tour-podium eindigde, trapt af met verschillende stellingen die hem zijn voorgelegd rond Jumbo-Visma, de ploeg van onder anderen Tom Dumoulin. Het wielerjaar 2020 zal voor de Nederlandse topformatie voor een groot deel in het teken staan van de Tour de France.