Het ontbreekt bij PSV overal aan kwaliteit

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Vreemd die verwondering bij velen over alles wat zich afspeelt bij PSV. Het hele proces is juist zo herkenbaar: geen kwaliteit, slechte prestaties, groeiende kritiek en als het helemaal fout gaat, heb je een crisis zoals in Eindhoven. Die consternatie is van alle tijden in het topvoetbal zoals het een natuurlijke reflex is van sommige betrokkenen om in zo’n situatie weg te duiken.