Clubs Premier League stemmen over volgende fase seizoensherstart

De clubs zijn inmiddels wel weer in training, maar in kleine groepen en met anderhalve meter afstand tussen de spelers onderling. Als alles goed gaat zou in fase 3 weer volop kunnen worden getraind zonder enige beperking.

Aanvankelijk was het de bedoeling van Project Restart dat op 12 juni weer gevoetbald zou worden. Dat lijkt niet meer haalbaar. Er is nog wel kans op een herstart later in juni. Net als in de Bundesliga zou dit dan zonder publiek gebeuren en met strikte protocollen om het risico van besmetting met het nieuwe coronavirus zo klein mogelijk te houden.