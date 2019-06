Roland Garros gaat de mist in met trofee

Ashleigh Barty showt haar gewonnen trofee bij Roland Garros. Ⓒ BSR Agency

De organisatie van Roland Garros is niet oplettend geweest bij het graveren van de trofee die toebehoort aan de winnaressen van het grandslamtoernooi in Parijs. In dit geval gaat het om de Coupe Suzanne Lenglen die zaterdag aan Ashleigh Barty werd uitgereikt.