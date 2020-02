Oranje Leeuwin Lineth Beerensteyn blijft FC Bayern trouw

Lineth Beerensteyn toont haar atletische vermogens. Ⓒ Hollandse Hoogte

MÜNCHEN - International Lineth Beerensteyn blijft nog twee jaar langer verbonden aan een van de grootste voetbalclubs ter wereld: FC Bayern München. De 23-jarige aanvalster van de Oranje Leeuwinnen tekent vrijdagmiddag een nieuw contract bij de huidige nummer twee in de Duitse competitie. En dat is pas het begin, want er staat haar dit jaar nog veel meer moois te wachten.