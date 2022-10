Feyenoord in slotseconden onderuit in Graz

Feyenoord, na vijf duels in het bezit van 5 punten, is bij winst tegen de Italianen (8 punten) en verlies van Sturm Graz verzekerd van verder voetballen in Europa in het toernooi waarin het zo graag wil schitteren. Afdalen naar de Conference League kan ook nog, maar dat wordt nu als een troosttoernooi beschouwd. Bij Feyenoord was alles al weken gericht op het allerlaatste Europese duel voor het WK voetbal én voor de winterstop. De competitiewedstrijd tegen SC Cambuur is er zelfs tien dagen voor verplaatst. Maar de goal van Sturm Graz in blessuretijd maakt het karwei vele malen moeilijker.

De uitspatting in de thuiswedstrijd aan het begin van de Europese campagne dit seizoen betekende niet dat de Rotterdammers er ook in het Alpenland weer even overheen zouden denderen. Niet alleen heeft Sturm Graz het buiten het volgens de Oostenrijkers beschamende optreden in De Kuip verder uitstekend gedaan, maar ook de hele Europa Cup-historie van Feyenoord tegen Oostenrijkse ploegen heeft meer drama dan euforie gekend.

Midden jaren negentig zette Rapid Wien Feyenoord, met Ronald Koeman als captain, al de voet dwars in de halve finale van de Europa Cup II. In 2000 hield Sturm Graz de Rotterdamse club af van de Champions League en alleen in 2003 werd FC Kärnten twee keer aan de kant gezet door Feyenoord, met Robin van Persie en Alfred Schreuder in de basis.

Gewijzigde voorhoede

Dat Slot tegen de Oostenrijkers weer koos voor Alireza Jahanbakhsh op de positie van rechtsbuiten en Danilo als centrumspits, gaf aan dat de coach na dik drie maanden nog niet tevreden is over de ideale frontlinie in zijn team. En die voorste lijn liet het ook nu weer lelijk afweten. Het spul ontloopt elkaar nauwelijks. De Braziliaan Paixao (linksbuiten) kijkt voorlopig helemaal toe, de Zweed Patrik Walemark vond zichzelf terug op de bank en kon het verschil als invaller ook niet maken. De Mexicaan Santiago Gimenez moest kijken wat Danilo nu beter doet dan hij.

Lutsharel Geertuida. Ⓒ ProShots

Met de nieuwe bezetting, waarbij Sebastian Szymanski niet op de vleugel maar op 10 opereerde, leverde Feyenoord in de eerste helft puik werk af. De Poolse international was al na drie minuten dicht bij een treffer toen hij van afstand snoeihard uithaalde. Orkun Kökcü, de meest besproken man van de laatste weken, schoot twee keer bijna raak uit een vrije trap.

Betonnen hoofd Trauner

Feyenoord voerde de druk op en kon een enkel plaagstootje van de thuisclub makkelijk pareren. Nou ja, daar was één keer wel het betonnen hoofd van Gernot Trauner voor nodig. Die ging bijna knock-out bij een enorme knal van Tomi Horvat. Maar met diezelfde kop vuurde hij voor rust een Oostenrijkse lawinepijl af net onder de lat, waarbij doelman Jörg Siebenhandel zijn team redde.

Maar na rust stortte de ploeg van Slot in. Van het doorgaans attractieve spel was niets meer te zien en Trauner moest zijn ploeg op alle mogelijke manieren aansporen om in zijn thuisland overeind te blijven. Het bleken vergeefse pogingen, want na een aantal forse waarschuwingen (kopballen en schoten) sloegen de Oostenrijkers in blessuretijd toe.

Ex-Spartaan Emanuel Emegha, invaller bij Sturm Graz, zorgde ondanks zijn 19 lentes voor veel onrust in de Rotterdamse defensie. De Nederlander schoot op de paal, nadat hij Trauner tegen de grond had gewerkt. In blessuretijd velde een andere invaller, Otar Kiteishvili, het vonnis over Feyenoord.