Solide start Novak Djokovic op Roland Garros

Djokovic kende zeker geen vlekkeloze aanloop naar Roland Garros. Hij had wat last van zijn elleboog en kon op de graveltoernooien van zowel Monte Carlo als Banja Luka na zijn tweede wedstrijd alweer huiswaarts keren. In Rome ging het beter, maar moest hij in de kwartfinale wel het hoofd buigen voor Holger Rune.

Bekijk ook: Klagende Djokovic moet gevoelige nederlaag in Rome slikken

In Parijs kende de Serviër een zeer solide start tegen de nummer 114 van de wereld. Hij gaf weinig tot niets weg op zijn eigen opslag en sloeg halverwege een keer toe tegen Kovacevic, waarna hij de eerste set vrij simpel over de streep trok.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Daarna ging het in de tweede set nog een stuk makkelijker met een paar snelle breaks, waarna het uiteindelijk 6-2 werd voor Djokovic. In het derde bedrijf liet de nummer drie van de wereld na andermaal een snelle break de teugels iets vieren en kwamen er slordigheden in zijn spel, waardoor Kovacevic terug kon komen tot 5-5 in plaats van dat Djokovic de wedstrijd tot een einde bracht. In de tiebreak toonde Nole zich weer van zijn betere kant en zo plaatste hij zich voor de tweede ronde.

Auger-Aliassime in eerste ronde Roland Garros uitgeschakeld

Félix Auger-Aliassime is al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De als tiende geplaatste Canadees werd met 6-4 6-4 6-3 verrast door de Italiaan Fabio Fognini. Auger-Aliassime heeft een teleurstellend gravelseizoen beleefd. Ook op de masterstoernooien van Madrid en Rome verloor hij zijn eerste wedstrijd.

Vorig jaar haalde de 22-jarige Auger-Aliassime nog de vierde ronde in Parijs. Hij verloor toen van Rafael Nadal, die uiteindelijk zijn veertiende Roland Garros-titel pakte.

Auger-Aliassime kan zich nu gaan voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen, dat direct na Roland Garros van start gaat. De nummer 10 van de wereld is een van de publiekstrekkers op het Autotron.

Eerder op de dag knokte de Brit Cameron Norrie zich in vijf sets langs de Fransman Benoît Paire. Het werd 7-5 4-6 3-6 6-1 6-4 voor de als veertiende geplaatste Norrie, die in de vijfde set een break achterstand ongedaan maakte.