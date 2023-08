Geen Nederlandse medaille mixed relay na late wisselingen en val Daan Hoole

Het goud was voor de wielrenners van Zwitserland, die de wereldtitel op dit onderdeel van 2022 met succes verdedigden. Ze bleven met een tijd van 54.16 minuten ondanks een val van Marlen Reusser Frankrijk 7 seconden voor. Duitsland pakte het brons.

Namens Nederland kwamen Tim van Dijke, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest, Riejanne Markus en Shirin van Anrooij in actie. Van Dijke verving zijn broer Mick, die zondag in de wegrace ten val was gekomen.

Markus werd op het laatste moment ingezet omdat Lorena Wiebes niet fit bleek. Hoole kwam bij de mannen ten val. Markus moest Adegeest en Van Anrooij in het tweede deel laten gaan. Die kwamen over de finish in 55.59 minuten.

Late wisselingen nekken Nederland

Nederland deed dinsdag dus niet mee in de strijd om de medailles op de mixed relay. Het was een scenario dat kort voor de start eigenlijk al was te voorzien. Maandag moest Tim van Dijke worden ingevlogen om zijn in de wegrace gevallen broer Mick voor de gemengde ploegentijd te vervangen.

Op de ochtend voor de wedstrijd haakte Wiebes af en werd Markus overgehaald te starten in de race waarin eerst drie mannen 20 kilometer afleggen, gevolgd door de vrouwen. Markus, Nederlands kampioene tijdrijden, is eigenlijk in Glasgow voor de individuele tijdrit van donderdag.

„Het was even schakelen. Ik was de enige optie om haar te vervangen. Ik kon de ploeg niet laten zitten”, vertelde Markus die, nadat de mannen de vijfde tussentijd hadden neergezet, met Loes Adegeest en Shirin van Anrooij op pad ging. Na een kilometer of tien haakte ze af. „Dat was zo afgesproken. Als je het parcours niet hebt verkend is het niet makkelijk om vol mee te rijden.”

was al gevallen, risico nemen was geen optie voor Markus. „Het is best gek, zo rijden. Ik vind het een hartstikke mooi onderdeel. Ik had hier liever met 110 procent focus gestaan, maar dat kon vandaag niet. Ik heb alles gericht op de individuele tijdrit. Ik wilde geen risico nemen.”

Hoole baalde van zijn val, de tweede na die in de wegrace. „Het was een domme fout. Ik kwam al niet goed uit de bocht ervoor, sneed daarom de volgende niet scherp genoeg aan en belandde in de hekken. Jammer, ik voelde me goed en er kwam nog een stuk waar je een beetje het verschil kon maken”, vertelde de renner van Lidl-Trek, die vrijdag de individuele tijdrit bij de mannen rijdt. „Tot nu toe verloopt dit WK niet heel positief. Dat hoop ik vrijdag goed te maken.”