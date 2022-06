Schippers gaat niet naar WK: ‘Daar heb ik niks te zoeken’

Schippers pakte de Nederlandse titel in 11,29 seconden, net voor de nummer twee Zoe Sedney (11,32). Ze was zichtbaar blij met de winst, maar wist ook dat ze met deze tijd bepaald niet bij de besten hoort in een internationaal topveld. Toch viel de tijd haar niet tegen, want Schippers had anderhalve week niet goed kunnen trainen wegens een coronabesmetting.

,,Dat is niet niks, het viel me wel zwaar’’, zegt ze daarover in Apeldoorn. ,,Een week geleden lag ik nog op bed en kon ik niks meer. Het sloeg echt op mijn longen. Ik heb niet de trainingsarbeid kunnen doen die ik wilde doen, maar wilde wel gewoon hier lopen.’’ En dan nog nahijgend: ,,Ik ben blij dat het maar 100 meter is.’’

Schippers, die in de afgelopen seizoenen met chronische rugproblemen kampte, noemt het ‘heel gek’, maar ook ‘logisch’ dat ze niet mee zal doen aan de WK. ,,Ik kan pas vanaf april een volledig trainingsschema volgen. De wedstrijden komen nog wat vroeg. Vandaar dat we besloten hebben niet op de WK, maar op de EK te mikken. Dat is toch wat later en dus hebben we meer tijd.’’

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter zegt dat ze ‘dit soort keuzes’ nodig zijn om de volgende stap te kunnen maken. ,,Ik ben er onwijs slecht in, maar soms moeten die keuzes wel gewoon gemaakt worden. Dit is niet de leukste, maar wel de slimste keuze. Op dit moment heb ik op de WK niks te zoeken. Ik kan beter doortrainen en zorgen dat ik goed ben op de EK dan dat ik dingen half ga doen. We moeten dit jaar niks overhaast willen doen.’’

Ze voelt zich een stuk beter dan vorig jaar. ,,Ik ben heel fit en mis alleen wat trainingsarbeid. Maar ik ben blij dat ik gewoon weer wedstrijden kan lopen. Vorig jaar heb ik veel pijn gehad en dan is het niet meer leuk.’’ Schippers droomt nog van deelname aan de WK van volgend jaar en van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,Ik geloof dat het er nog in zit en voel dat ik weer ergens naar toe kan werken.’’