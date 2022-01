Arne Slot is blij met versterkingen die Feyenoord-selectie een boost moeten geven

Slot noemde de naam van die laatste, een 20-jarige middenvelder die in eigen land als een grote belofte wordt gezien, nog niet. Maar hij wist vrijdagmiddag wel al dat de Zweedse jeugd-international Walemark eraan komt. Want na het bekend maken van de komst van van Bassett vertelde de oefenmeester met een glimlach: „Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komen er meerdere versterkingen aan.”

Feyenoord is aan het doorselecteren en daar speelt Slot een belangrijke rol in. Waar hij in de zomer al zijn netwerk aanboorde om mannen als Gernot Trauner en Fredrik Aursnes binnen te halen, heeft hij nu bepaald dat een aantal spelers beter kan worden verhuurd omdat ze niet aan het gewenste niveau kunnen voldoen.

Bekijk ook: Feyenoord strikt grote talenten uit Verenigde Staten en Zweden

Dan is er, zeker in de coronatijd met alle risico’s om besmettingen en uitgedunde selecties te krijgen, noodzaak om het elftal verder aan te vullen. Bassett en Walemark zijn spelers die via de scouting zijn gekomen, maar duidelijk in het plaatje van Slot lijken te passen. Ze hebben snelheid (Walemark) en dynamiek (Basset is een zogenaamde box-to-box-speler).

Drie miljoen europ plus bonussen

Voor Walemark moet een bedrag worden betaald dat boven de 3 miljoen euro zou liggen en dat met bonussen of doorverkoop in de toekomst nog eens anderhalf miljoen euro kan opleveren voor de Zweedse club BK Häcken, waar hij nu voetbalt. In De Kuip gaat hij een contract tekenen tot de zomer van 2026.

Slot legt uit dat hij in de eerste helft van het seizoen hartstikke tevreden was over het materiaal waarmee hij werkte. Dat hij toch al vier spelers heeft verhuurd, heeft te maken met het povere perspectief dat hij die spelers kon bieden. „Een speler kan het wel opbrengen om een half jaar op de bank te zitten, maar daarna nóg een half jaar is moeilijker. Op dit moment hebben we weinig blessures, maar in de tweede helft van het seizoen krijg je ook vaak schorsingen en nu we ook nog met corona te maken hebben weet je dat het morgen anders kan zijn als het gaat om de beschikbaarheid van iedereen. Daarom kijken we naar meerdere versterkingen.”

Cole Bassett juicht na een goal voor Amerika. Ⓒ ANP/HH

Slot prijst zich gelukkig dat hij met Feyenoord niet op trainingskamp is gegaan. Het geplande weekje in Spanje werd afgeblazen, omdat hij niet het risico wilde lopen dat een deel van zijn selectie daar met omicron zou moeten achterblijven. Bij de rivalen Ajax en Vitesse zag hij het mis gaan. Slot: „Zelf kun je het virus toch niet buiten de deur houden. Ik ben niet op vakantie geweest in de winterstop en kwam het ook in ons gezin binnen.” Het is vooral een zaak om de kansen op een coronabesmetting zo laag mogelijk te houden.

Bekijk ook: Weinig schot in transfer Riechedly Bazoer

„We doen er bij de club alles aan om zo min mogelijk tijd met elkaar binnen in het gebouw door te brengen. We zijn zoveel mogelijk in de buitenlucht. Als we een bespreking hebben, zoals deze vrijdag, doen we dat in twee groepen. We ontbijten en lunchen niet meer op de club.” De coach heeft ook een hint voor de politiek. „Ik hoop dat Den Haag meeluistert. In de buitenlucht ontstaan geen besmettingen…” Daarmee doelt hij op de gewenste terugkeer van publiek in de stadions.

Deel selectie geen booster

Slot en Feyenoord zitten nog wel met een probleem. Niet iedere speler is op dit moment bereid een booster te halen. „De bereidheid om de eerste twee vaccinaties te nemen was groter. Niet iedereen is op dit moment geboosterd. Het blijft een individuele keuze.”

Hij ziet het liefst dat al zijn spelers een booster halen. Om de simpele reden dat de KNVB stelt dat je niet hoeft te testen als je geen klachten hebt en bij een positieve test zelfs zonder symptomen iemand weer vijf dagen in quarantaine moet. „Na de vakantieperiode hebben we iedereen elke dag laten testen. Onze spelers waren uitgezworven over de hele wereld. Als ze dan terugkomen, wil je niet dat ze elkaar besmetten.”

Vitesse lastige ploeg

Voor de eerste thuiswedstrijd na de winterstop, zaterdagavond in De Kuip, kan Slot op nagenoeg iedereen een beroep doen. Alleen Luis Sinisterra ontbreekt nog vanwege de blessure die hij in december opliep. De van Arsenal gehuurde Reiss Nelson vervangt Sinisterra op de vleugel. Slot vindt de Arnhemse ploeg een lastige tegenstander. Daar heeft Feyenoord in de laatste drie duels niet van gewonnen en Vitesse eindigde vorig seizoen niet voor niets boven de Rotterdammers in de Eredivisie. „Het zegt ook genoeg over de kwaliteiten van Vitesse dat het in Europa overwintert. Dat kwam mede door de wedstrijd van Tottenham die niet meer is gespeeld, maar Vitesse is wel door.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie