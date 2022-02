Zien: Duitse tennisser Zverev compleet door het lint tijdens toernooi

Zverev (24) misdroeg zich na zijn partij in het dubbelspel met de Braziliaan Marcelo Melo. Het duo verloor van de Brits/Finse combinatie Lloyd Glasspool en Harri Heliövaara. Meteen na de partij intimideerde de Duitser de umpire. Hij sloeg onder meer met zijn racket tot vier keer toe tegen de stoel van de arbiter.

„Vanwege onsportief gedrag aan het einde van zijn dubbelwedstrijd op dinsdag, is Alexander Zverev uit het toernooi van Acapulco gezet”, meldt mannentennisorganisatie ATP in een korte verklaring op Twitter.

Zverev zou boos zijn geweest over een verkeerde beslissing eerder in de partij. Hij had een korte nacht achter de rug nadat zijn wedstrijd tegen Brooksby pas rond 05.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag was geëindigd. Zijn uitbarsting kan Zverev op meer sancties komen te staan. In 2019 kreeg de Australiër Nick Kyrgios voor vergelijkbaar gedrag een schorsing van zestien weken en een boete van meer dan een ton.

Tegen Zverev loopt ook een onderzoek door de ATP naar beschuldigingen van huiselijk geweld tegenover zijn ex-vriendin, de Russische Olga Sharipova.

Medvedev en Nadal beginnen uitstekend in Mexico

Daniil Medvedev en Rafael Nadal zijn uitstekend begonnen aan het toernooi van Acapulco. De Rus rekende in twee sets af met Benoît Paire (6-3, 6-4) en ook Nadal stoomde zonder setverlies door. Hij versloeg de Amerikaan Dennis Kudla (6-3, 6-2).

Voor de Russische nummer twee van de wereld staat er deze week veel op het spel in Mexico. Als hij erin slaagt om het toernooi te winnen, stoot hij Novak Djokovic van de troon en wordt hij de nieuwe nummer één van de wereld. Wint hij het toernooi niet, dan is hij afhankelijk van de prestatie van de Serviër in Dubai.

„Het is altijd lastig terug te keren op de baan na een periode zonder wedstrijden”, vertelde Medvedev. „Het liep niet geweldig vandaag. Maar ik ben tot het einde toe blijven knokken.” De Rus zei dat de mogelijke wijziging aan de kop van de wereldranglijst hem niet te veel had beziggehouden.„Als Novak deze week niet zou spelen, was ik er misschien meer mee bezig. Dan zou het alleen in mijn handen liggen wat er gebeurt.”

Daniil Medvedev tijdens zijn partij tegen de Fransman Paire. Ⓒ ANP/HH

Zowel voor Medvedev als voor Nadal was het de eerste partij sinds hun finale in Melbourne, waarin de Spanjaard de Rus versloeg en zijn historische 21e grandslamtitel won. Medvedev neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Pablo Andujar. Nadal, de nummer 5 van de wereld, treft de Amerikaan Stefan Kozlov.

Raducanu beëindigt marathonpartij met blessure

Tennisster Emma Raducanu heeft in haar eerste partij sinds de Australian Open moeten opgeven met een blessure. Dat overkwam de 19-jarige Britse op het Guadalajara Open in een wedstrijd tegen de Australische Daria Saville, die op het moment dat een pijnlijke heup te veel opspeelde al 3 uur en 36 minuten bezig was.

Saville, die last had van kramp, leidde met 5-7 7-6 (4) en 4-3 toen Raducanu kort na een medische time-out besloot op te geven. Daarmee was het de langste wedstrijd op de WTA Tour van dit seizoen. Raducanu was in de tweede set nog twee punten van de overwinning af geweest.

Raducanu won afgelopen jaar, nog op haar achttiende, de US Open. Daarna had ze nog slechts drie van de acht partijen die ze speelde gewonnen. Op de Australian Open strandde ze in de tweede ronde.