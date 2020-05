Schreuder tevreden over Bogarde: ’Hij komt prima mee’

Ihlas Bebou maakte even voor rust het enige doelpunt. „Het was een intense wedstrijd”, analyseerde Schreuder. „Jammer dat er geen fans welkom waren, want zij hadden kunnen genieten. Ik heb genoten van de vechtlust van mijn ploeg. In de tweede helft hebben we echt moeten knokken. Misschien verdiende Mainz wel iets meer, maar wij speelden erg gedisciplineerd.”

Debutant Bogarde

Schreuder was tevreden over Melayro Bogarde, het 18-jarige neefje van Winston, die debuteerde en daarmee de jongste Nederlandse debutant in de Bundesliga werd. „Hij is gewend om in het centrum te spelen, nu moest hij noodgedwongen als back spelen. En dat heeft hij eigenlijk voor zijn debuut naar behoren gedaan, vind ik”, zei de trainer tegenover FOX Sports.

„Hij heeft het prima gedaan op een positie waar hij nog niet zoveel gespeeld heeft. Hij komt prima mee en dat was goed. Ik weet dat hij nog veel beter kan. Melayro moet lichamelijk nog groeien, maar hij heeft op zich een goede timing om in de duels te gaan. Voetballend zou hij in de toekomst makkelijk in het centrum van de verdediging moeten kunnen spelen.” Schreuder wisselde Bogarde in de rust uit angst voor een tweede gele kaart.

Europa League

Hoffenheim klom naar de zevende plaats van de Bundesliga, met net zoveel punten als nummer 6 VfL Wolfsburg. De nummers 5 en 6 van de eindklassering van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Europa League deelnemen.

Bas Dost

Bas Dost was zaterdag blij dat hij toch nog belangrijk kon zijn voor Eintracht Frankfurt. De aanvaller zat tot zijn teleurstelling bijna de hele uitwedstrijd van zijn ploeg tegen VfL Wolfsburg op de bank, maar als invaller bereidde de Nederlander toch nog het winnende doelpunt (1-2) van Daichi Kamada voor.

Bas Dost is belangrijk bij de winnende goal van Eintracht Frankfurt. Ⓒ EPA

Dost stond acht minuten in het veld, toen hij de bal met zijn hoofd klaar legde voor de toegesnelde Japanner. „Ik mocht invallen omdat we iets meer naar voren moesten gaan spelen”, vertelde hij na afloop. „Ik heb denk ik goed werk geleverd bij die 1-2. Ik heb tijdens mijn invalbeurt geen bal in mijn voeten gehad, ik moest alleen maar koppen. Ik denk dat ik nog meer voor mijn ploeg kan betekenen.”

