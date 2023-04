Ferrari vecht tijdstraf Sainz in Australië aan

Kopieer naar clipboard

Carlos Sainz Ⓒ ANP/HH

Het Formule 1-team van Ferrari vecht de tijdstraf aan die Carlos Sainz zondag kreeg in de Grote Prijs van Australië. De Spanjaard finishte in Melbourne als vierde, maar viel door de straf van 5 seconden terug naar de twaalfde plaats, buiten de punten. Sainz werd bestraft omdat hij in de slotfase van de bijzonder chaotisch verlopen race na de tweede herstart de auto van zijn landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) aantikte.