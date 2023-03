Grapje Nyck de Vries over te krap pak net iets anders uitgelegd

„De buitenlandse pers heeft het iets anders overgenomen of geïnterpreteerd, want ik las opeens dat het werd opgevat als kritiek naar de leverancier van het pak toe”, aldus De Vries, die direct ziet dat zaken in de Formule 1 verkeerd vertaald kunnen worden of uit z’n context kunnen worden gehaald.

De Vries: „Als coureur moet ik er wel bewust van zijn wanneer ik wel en wanneer ik niet openheid van zaken kan geven. Het ligt eraan waarover je spreekt. Maar over het algemeen ben ik altijd wel mezelf. Dat zal niet veranderen.”

Bekijk ook: Productieve Nyck de Vries is klaar met testdagen in Bahrein

Nyck de Vries in een onderonsje met meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH

"AlphaTauri moet er flink aan trekken in Bahrein"

AlphaTauri legde de meeste testkilometers af van alle Formule 1-teams en teambaas Franz Tost mikt op een top-6-klassering bij de constructeurs, maar De Vries beseft dat de concurrentie hevig is.

„We hebben tijdens de testdagen alles doorlopen wat we wilden, veel informatie verzameld en veel geleerd over de auto. Anderzijds denk ik dat we er zeker het eerste weekeinde, hier in Bahrein, flink aan moeten trekken om goed in het middenveld te zitten”, stelt De Vries. „Het zit superdicht bij elkaar en je zal ook gaan zien dat het ene circuit het ene team beter ligt en een andere baan dan weer gunstig is voor een ander. Het is nu nog lastig om een goed beeld te hebben, omdat we niet weten wat andere teams precies hebben gedaan en met hoeveel benzine aan boord ze reden. Het lijkt wel duidelijk dat Aston Martin echt een goede stap heeft gezet en McLaren dan weer minder progressie heeft geboekt.”

LEES HET HELE INTERVIEW MET NYCK DE VRIES IN DE TELEGRAAF/TELESPORT VAN WOENSDAG 1 MAART , OF HIERONDER