Henk Fraser blijft na ’lastige keuze’ trainer van Sparta

,,Ik neem mijn beslissingen altijd op basis van gevoel, niet om wat anderen ervan vinden. Ik doe wat m’n hart me ingeeft. Je hebt altijd voors en tegens en meningen boeien me niet zo. Niet dat ik er schijt aan heb, maar uiteindelijk moet ík er vrede mee hebben en mezelf in de spiegel kunnen aankijken, omdat er wel of geen basis is om wel door te gaan met elkaar”, zei Fraser eerder in de week over de afweging die hij moest maken.

Wat Van Stee betreft hoefde Fraser zijn voorbeeld niet te volgen. ,,Ik kan niet voor Henk Fraser spreken, dus ik weet niet wat hij gaat beslissen. Maar ik hoop voor Sparta, dat Henk gewoon doorgaat als trainer. Hij hoeft niet uit loyaliteit naar mij toe weg te gaan”, zei de td bij zijn vertrek.

Algemeen directeur Laros ging er van meet af aan al vanuit dat Fraser zou aanblijven als trainer. ,,Er is gesproken en we willen er met elkaar alles aan doen om Sparta in de Eredivisie te houden. Dat is de intentie die we hebben uitgesproken naar elkaar.’’

Fraser is bezig aan zijn vierde seizoen bij Sparta en staat momenteel met de Kasteelclub zestiende op vier punten van nummer vijftien Heracles Almelo. Dit weekend gaat Sparta op bezoek bij SC Heerenveen.