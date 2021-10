Pijnlijke aftocht ’beschuldigde’ Michael van Gerwen bij World Grand Prix

Noppert gooide met een gemiddelde van ruim 96 punten. Van Gerwen bleef op 90.55 steken. Noppert won beide sets met 3-2 in legs. Hij komt in de achtste finales uit tegen zijn landgenoot Vincent van der Voort, die met 2-0 won van de Duitser Gabriel Clemens.

Titelverdediger is Gerwyn Price. De Welshman versloeg de Engelsman Michael Smith in de eerste ronde (2-0). Dirk van Duijvenbode, die vorig jaar verrassend de finale haalde, ging in zijn eerste partij onderuit tegen de Engelsman Luke Humphries (0-2).

Dany Noppert heeft het geflikt. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix te beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, ook te eindigen met een dubbel. De finale is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.

Van Gerwen raakte tijdens de partij naar eigen zeggen van slag door een opmerking van Noppert. „Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van”, liet hij bij RTL Z weten.

Michael van Gerwen redt het niet. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Van Gerwen is sinds ongeveer anderhalf jaar niet meer zo dominant als voorheen. Daar waar hij in het verleden de titels aaneenreeg, heeft hij in 2021 nog maar een keer getriomfeerd bij een toernooi, twee weken geleden bij de Nordic Darts Masters.