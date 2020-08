Arsène Wenger: ’Helemaal niet bezig met Oranje’

Wenger: „Dat is een leugen. Ik heb aan niemand mijn diensten aangeboden.” Het bericht ging meteen heel Europa door. De voormalige coach van Arsenal, die van 1996 tot 2018 in Londen werkzaam was, zegt helemaal niet bezig te zijn met een baan als trainer. Het is bekend dat hij na zijn vertrek uit het Emirates-stadion tientallen grote trainersbanen kreeg aangeboden. De crème-de-la-crème in het Europese clubvoetbal wilde hem binnenhalen, maar de inmiddels 70-jarige Fransman heeft geen behoefte gehad om na Arsenal een nieuwe job als coach aan te nemen.

Wenger gaat normaal niet in op tal van geruchten en verhalen die opduiken als een voetbalbond of een topclub een vacature heeft. In dit geval wenst hij wel een en ander meteen te corrigeren. „Ik ben de enige die over mijn eigen toekomst praat”, aldus Wenger.

De man die door Robin van Persie vaak wordt omschreven als zijn ’voetbalvader’ vanwege de warme en eerlijke begeleiding tijdens de carrière van de spits, hecht veel waarde aan de ethiek in het voetbal. Op het moment dat de berichtgeving over de opvolging van Koeman losbarstte, was de bondscoach van Oranje officieel nog in dienst bij de KNVB. Maar sowieso heeft hij nu geen oog voor de vacature bij de KNVB.

Los van zijn eigen situatie vindt Wenger dat coaches zich aan ongeschreven voetbalwetten houden. En het laatste wat hij zou doen is zichzelf bij een club of een bond aanbieden. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Wenger had maandag niet eens weet van een vertrek van Koeman en richt zich niet op andere zaken dan zijn werk bij de wereldvoetbalbond FIFA. Hij wil niet dat er een verkeerd beeld van hem ontstaat.