Het probleemjaar van Pogba: bizarre broedertwist, gelinkt aan hekserij en WK op de tocht

Voetbal

Martins Indi succesvol geopereerd, goed nieuws over Karlsson

AZ-aanvoerder Bruno Martins Indi is dinsdag succesvol geopereerd aan een bovenbeenblessure, meldt zijn club. Hij komt in 2022 niet meer in actie. Het was al bekend dat Martins Indi een streep kon zetten door het wereldkampioenschap voetbal in Qatar.