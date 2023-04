Joshua viert rentree in boksring met overwinning op punten tegen Franklin

De laatste keer dat de 33-jarige Joshua een boksduel won was in december 2020, van de Bulgaar Koebrat Poelev. Zijn laatste twee titelgevechten verloor Joshua van de Oekraïner Oleksandr Oesik.

„Het was belangrijk om te winnen. Jermaine kan de slagen goed ontwijken”, aldus Joshua in een eerste reactie na zijn zege tegen DAZNBoxing. „Iemand anders uit Groot-Brittannië zal hem waarschijnlijk knock-out slaan. Respect voor hem, hij deed het goed. Ik had hem knock-out moeten slaan, maar het is achter de rug. Op naar de volgende. „Ik wou dat ik hem knock-out had kunnen slaan”, herhaalde Joshua nog maar eens.

Tyson Fury

Er was eind vorig jaar sprake van een titanengevecht tussen Joshua en zijn landgenoot Tyson Fury, ook een wereldkampioen bij de zwaargewichten. Het kwam echter niet tot een deal voor die ’Battle of Britain’. Daar liet Joshua zich zaterdagavond na zijn gewonnen partij opnieuw over uit. „Ik probeer voor de fans te zorgen. Ik weet tegen wie ze willen dat ik ga boksen: Tyson Fury. De bal ligt nu bij hem. Ik zou vereerd zijn om te vechten om zwaargewichttitel bij de WBC. Als hij luistert, hij kent mijn promotor. We hebben het er eerder overgehad. Laten we er verder over praten. We worden er niet jonger op.”