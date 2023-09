Go Ahead Eagles meldt zich in subtop na zege op sc Heerenveen

Het was geen toeval dat een ingestudeerde corner aan de basis lag van de zege. Trainer René Hake zocht oogcontact met de analist op de tribune. Het doelpunt was op de tekentafel geboren. Omdat er geen nieuwe patronen ingeslepen hoeven te worden, kon de technische staf zich al met dat soort details bezighouden. .

Even vreesde Go Ahead voor een leegloop na een sterk seizoen in de Eredivisie. Jay Idzes vertrok al snel naar Venezia. Maar de verdere schade bleef echter beperkt tot de overstap van spits Isac Lidberg naar FC Utrecht. Met de komst van Victor Edvardsen en Thimo Baeten was daar al op geanticipeerd.

Imponerend

Bovendien verlengde Willum Willumsson zijn contract. Niet van de bal te krijgen imponeerde de IJslander ook tegen Heerenveen. Zelfs de schorsing van Bobby Adekayne zorgde niet voor een rem op de dadendrang. Na de minuut stilte voor de overleden doelman Jan Jongbloed trok Go Ahead meteen ten aanval. Na 1 minuut en 12 seconden lag de bal al achter doelman Andries Noppert. Dat doelpunt werd nog geannuleerd omdat Victor Edvardsen centimeters buitenspel had gestaan.

De nieuwe spits maakte een prima indruk. Dat deed ook Oliver Edvardsen, die Go Ahead met een onnavolgbare passeerbeweging aan een strafschop hielp. Philippe Rommens maakte vanaf de stip zijn derde goal van het seizoen.

Heerenveen bracht de marge nog voor de rust terug met een treffer die door Go Ahead fel betwist werd. Doelman Jeffrey de Lange wilde een hoge bal ver uit zijn doel onderscheppen, maar botste op Heerenveen-spits Ion Nicolaescu. De bal rolde voor de voeten van Webster, die simpel raak schoot.

Driemaal geel

Arbiter Jeffrey van der Laan trok driemaal geel. De kaarten wegens protesteren voor Mats Deijl en Jamal Amofa waren volgens de nieuwe regels terecht. Maar ook aanvoerder Kuipers kreeg geel en die had wel recht van spreken. Bij de rode kaart voor Heerenveen-speler Webster na de pauze bleef het stil. Het was de passende straf voor een schandalige tackle op Evert Linthorst. Niet veel later besliste invaller Sylla Sow de wedstrijd.

Heerenveen had zich na het verstrijken van de transferdeadline nog winnaar gevoeld. De verkoop van Milan van Ewijk aan Coventry zorgde ervoor dat de club zwarte cijfers schreef. Alleen voor Ion Nicolaescu werd een vergoedingssom overgemaakt. Trainer Kees van Wonderen kreeg verder de beschikking over een aantal talentvolle spelers.

Webster liet zien dat hij nog veel moet leren. Hij leed een paar keer balverlies en ging na zijn rode kaart op de bank zitten. Dat is tegen de regels. Door de onbesuisde actie van de Engelsman eindigde Heerenveen voor de tweede keer op rij een wedstrijd met tien man.

Op basis van de individuele klasse van Osame Sahraoui kwamen de Friezen toch nog terug in de wedstrijd. De man die deze week op de training geblesseerd was geraakt en geen hele wedstrijd kon spelen, rondde een knappe actie doeltreffend af. Maar verder kwam Heerenveen niet.