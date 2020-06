Lewis Hamilton kritisch op ’zwijgende’ collega’s in de Formule 1 na dood George Floyd

,Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen.” Hij laat dit weten via Instagram. „Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie”, is zijn boodschap. Dat veel mensen binnen de koningsklasse van de autosport nog niets hebben laten weten in het openbaar, schiet bij de zesvoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat. De dood van Floyd heeft over de hele wereld voor grote woede gezorgd.

„Een paar van jullie zijn enorme sterren, maar zwijgen over dit onrecht. Geen enkel signaal, van niemand in deze - uiteraard door blanke mensen gedomineerde - industrie. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Ik had gedacht dat jullie nu wel in zouden zien wat er gebeurt en er iets over zouden zeggen, want we kunnen het niet alleen.”

Ⓒ Instagram Lewis Hamilton

De 35-jarige Brit, die veel tijd doorbrengt in de Verenigde Staten en als kind van een donkere vader ook getint is, staat erom bekend dat hij maatschappelijk betrokken is.