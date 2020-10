Ajax-trainer Erik ten Hag na recordscore: ’Dit hebben we afgedwongen’

Ten Hag dacht zaterdag al een beetje aan de zware uitwedstrijd van dinsdag tegen Atalanta in de Champions League. Hij hield David Neres en Noussair Mazraoui buiten zijn basisformatie en gunde na de eerste helft ook Dusan Tadic en Nicolas Tagliafico rust. Daarna mochten er nog meer basisspelers naar de kant.

Het maakte allemaal niet uit. Ajax kon zich alles permitteren tegen een weerloos VVV, dat vorige week nog gelijkspeelde tegen AZ (2-2). Lassina Traoré greep zijn kans en maakte er vijf. Basisspeler Jurgen Ekkelenkamp liet zich ook zien met twee doelpunten.

„We waren hongerig”, zei Ten Hag. „Tsja, 13-0 is een goede overwinning. We hebben als team geïnvesteerd en op een hoog tempo gespeeld. VVV laat ook vaak zien dat het goede resultaten kan boeken. Deze uitslag ligt ook aan Ajax. Dit hebben we afgedwongen. Maar dit zegt natuurlijk niet over onze wedstrijd van dinsdag tegen Atalanta.”