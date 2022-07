Djokovic na zege op Van Rijthoven: ’Het was een goed gevecht’

Een onderonsje tussen Novak Djokovic (R) en Tim van Rijthoven na hun wedstrijd. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic had in zijn duel met Tim van Rijthoven naar eigen zeggen na de tweede set meer grip op de service van de Nederlander. De voormalig nummer 1 van de wereld verloor in de vierde ronde van Wimbledon tegen de Nederlandse debutant de tweede set, maar kwam in de derde en vierde set geen moment meer in de problemen.