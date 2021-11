Estavana Polman maakt rentree bij ruime nederlaag handbalsters

Estavana Polman viel na twintig minuten spelen in bij Oranje. De opbouwspeelster veroverde bijna twee jaar geleden met het Nederlands team de wereldtitel. Ze werd gekozen tot beste speelster van dat WK in Japan. Een half jaar later scheurde Polman de kruisband van haar rechterknie. Na een maandenlange revalidatie keerde ze begin van dit jaar terug bij de Nederlandse selectie, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor de Spelen in Tokio.

Aan de hand van hoe Polman deze week de oefenwedstrijden doorkomt, wordt bepaald of ze mee gaat doen aan het WK. Nederland speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Rusland en zondag is Zuid-Korea de opponent.