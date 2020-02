Edward Sturing over bekerstrijd met Ajax: ’Voor dit soort duels voetbal je’

„Matúš heeft licht meegetraind”, zegt coach Edward Sturing. „We gaan hem nog verder testen. Ik heb hem er graag bij als motor op het middenveld. Maar het kan ook gevaarlijk zijn om met zulke klachten te vroeg te beginnen. Dus we moeten afwachten.” Verder beschikt Sturing in het Gelredome over een vrijwel fitte selectie.

Sturing gaat er van uit dat zijn spelers de nederlaag tegen Groningen hebben verwerkt. „Het was een grote teleurstelling, maar we moeten vooruit kijken. Er komt een prachtige wedstrijd aan. Voor dit soort duels voetbal je. We gaan er alles aan doen om er wat van te maken.”

Ajax is de bekerhouder.