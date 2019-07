Sagan wint vijfde etappe in Tour

De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma werd tweede, voor de Italiaan Matteo Trentin van Mitchelton-Scott.

De Fransman Julian Alaphilippe finishte als tiende en blijft in het bezit van de gele leiderstrui. Van Aert liep vanwege bonificatieseconden wel wat in en heeft nu nog 14 seconden achterstand. Steven Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma, is derde op 25 tellen. Wilco Kelderman (Sunweb) neemt de twaalfde plek in op 51 seconden van Alaphilippe.

De zege van Sagan kwam woensdag niet als een grote verrassing. De etappe, van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar, was op het lijf geschreven van snelle finishers die ook een heuvel op kunnen rijden. Veel echte sprinters ontbraken in de finale omdat ze in de heuvelachtige rit de aansluiting met de voorste groep waren verloren.

Voor Sagan was het de vierde overwinning dit seizoen. Hij won dit jaar al een rit in de Tour Down Under, de Ronde van Californië en de Ronde van Zwitserland. In de Tour staat de 29-jarige Sagan nu op twaalf etappezeges. Vorig jaar won hij drie ritten in Frankrijk.

Kruijswijk en de andere klassementsrenners kwamen woensdag niet in de problemen. Zij konden hun krachten grotendeels sparen voor de eerste zware bergetappe van donderdag. Het peloton vertrekt vanuit Mulhouse voor een rit over 160,5 kilometer naar La Planche des Belles Filles. De aankomst ligt op 1140 meter hoogte en wordt (de laatste kilometer) via onverharde wegen bereikt.

Het is de vierde keer in acht jaar tijd dat de aankomst op La Planche des Belles Filles is.

