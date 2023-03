Dramatische dag voor Esteban Ocon: Alpine-rijder incasseert drie (!) straffen

„Het was niet mijn dag, zo kan ik het wel samenvatten”, reageerde Ocon na afloop van de door Max Verstappen gewonnen race. Zijn als laatste gestarte team- en landgenoot Pierre Gasly finishte al negende, de plek van waar hij de race zelf was aangevangen.

Eigenlijk ging het al vóór de start mis bij Ocon, die zijn bolide niet binnen de lijntjes van zijn vak parkeerde. De wedstrijdleiding zag het en greep in: tijdstraf van vijf seconden.

Bij het ’uitzitten’ van zijn penalty was Ocons pitcrew iets te gretig en werd te vroeg begonnen met sleutelen aan de bolide. Voor dat vergrijp ontving de Fransman andermaal een tijdstraf, dit keer een van liefst tien seconden.

Tot overmaat van ramp reed Ocon even later te hard door de pitstraat, waardoor hij andermaal een tijdstraf aan zjn broek kreeg: vijf seconden. „Normaal gezien zijn we operationeel vlak altijd wel goed. Vandaag niet. We moeten goed analyseren wat er mis is gegaan, want vandaag maakten we zeker kans op punten. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we zullen terug slaan. Over twee weken weer een kans”, blikte Ocon alvast vooruit op de Grand Prix van Saoedi-Arabië.”