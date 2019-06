Boasson Hagen wint eerste rit Dauphiné

Het uitgedunde peloton achterhaalde kort voor de finish drie vluchters waarna de Noor van Dimension Data het snelste bleek in de sprint. De Belg Philippe Gilbert eindigde als tweede. Wout van Aert, de Belg van Jumbo-Visma, werd derde.

Tom Dumoulin, die zijn rentree maakt in het peloton na zijn val in de Giro d’Italia, eindigde in de eerste groep als 41e. Ook Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, maakte deel uit van die eerste groep.

Heuvelachtig

Op het heuvelachtige parcours ontstond al snel een kopgroep van zes renners onder wie de Belgen Oliver Naesen en Julien Vermote en de Deen Casper Pedersen, ploeggenoot van Dumoulin bij Sunweb. Het peloton gaf het zestal nooit meer dan een kleine 4 minuten voorsprong. Op de voorlaatste klim, de Côte de Roquenatou van de tweede categorie, moest Vermote zijn medevluchters laten gaan. Hij werd al snel gegrepen door het jagende peloton dat onder leiding van de ploeg Deceuninck - Quick-Step (Gilbert) naderde.

Talent Bjorg Lambrecht kon bij de tweede en laatste beklimming van de Côte de Roquenatou vanuit het peloton naar de koplopers toe rijden. Met Naesen en de Deen Magnus Cort Nielsen kwam de jonge Belg voorop te rijden, maar de marge bleef klein. Op 500 meter voor de streep werd het drietal ingerekend waarna Boasson Hagen de klus afrondde.

„Ik had het zwaar op die laatste twee beklimmingen, ik was net goed genoeg om aan te klampen”, vertelde de 32-jarige Noor die dit jaar al ritten won de Ronde van Valencia en de Ronde van Noorwegen. „Ik ben dolblij met deze zege, maar ik denk niet dat ik de leiderstrui lang zal houden.” Maandag is het ook geen moment vlak wanneer de renners van Mauriac naar Craponne-sur-Arzon rijden.

Dumoulin

Ook Dumoulin rijdt dus de Dauphiné. De Limburger raakte tijdens de afgelopen Giro d’Italia geblesseerd aan zijn knie en moest die ronde voortijdig verlaten. Telesport sprak met hem over het herstel van de knie en over de kansen in de Dauphiné. Bekijk hieronder de video.