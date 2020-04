Psychische klachten bij voetballers door lockdown

Volgens de FIFPRO vertoont maar liefst 22 procent van de ondervraagde speelsters symptomen, die gerelateerd kunnen worden aan een depressie. Bij het eerdere onderzoek was dat 11 procent. Bij de mannen gaat het om 13 procent tegenover zes procent bij het vorige onderzoek, dat regulier wordt afgenomen om te onderzoeken hoe spelers omgaan met de druk en de stress die bij het profbestaan om de hoek komen kijken. Ook heeft 18 procent van de speelsters te kampen met angstgevoelens en datzelfde geldt voor 16 procent van de spelers.

,,Deze cijfers laten zien dat er een sterke toename is in het aantal spelers dat lijdt aan angstgevoelens en aan depressie gerelateerde symptomen sinds het coronavirus heeft geleid tot een lockdown van het voetbal”, aldus Vincent Gouttebarge, chief medical officer van de FIFPRO.

,,In het voetbal moeten jonge mannelijke en vrouwelijke sporters zien om te gaan met sociale isolatie, het stilleggen van hun werkleven en twijfels over hun toekomst. Sommigen zullen niet goed in staat zijn om met deze veranderingen om te gaan en wij moedigen hen aan om hulp te zoeken bij een persoon in wie ze vertrouwen stellen of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.”

Het onderzoek is uitgevoerd onder speelsters en spelers in Australië, België, Botswana, Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland, Zuid-Afrika, Zwitserland en de Verenigde Staten. Allemaal landen die te maken met (gedeeltelijke) lockdowns ter bestrijding van het coronavirus.

"Laten we de teamspirit sterk houden, zelfs als er geen voetbal is"

,,Deze nieuwe cijfers zijn zeer verontrustend en wij leven mee met alle spelers, die worstelen met hun geestelijke gezondheid”, aldus Jonas Baer-Hoffmann, de secretaris-generaal van de internationale spelersvakbond FIFPRO.

Juventus-aanvoerder Giorgio Chiellini, die zitting heeft in de FIFPRO Global Player Council, benadrukt hoe belangrijk het is dat voetballers elkaar blijven steunen in deze crisis. ,,Het is heel belangrijk dat spelers, net zoals families en andere gemeenschappen, naar elkaar blijven omkijken in deze moeilijke tijd door met elkaar in contact te blijven via de telefoon of videogesprekken. Houd contact met je ploeggenoten, speciaal wanneer je denkt dat zij depressief zijn of kampen met angstgevoelens. Laten we de teamspirit sterk houden, zelfs als er geen voetbal is.”

Gouttebarge ziet ook een positieve kant aan de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het is positief dat de meerderheid van de spelers die we hebben ondervraagd weten dat ze ergens steun moeten zoeken als ze psychische problemen hebben. Dit laat zien dat het professionele voetbal zich meer dan ooit bewust is van het belang van de geestelijke gezondheid.”

Het was in november 2019 tien jaar geleden dat Robert Enke uit het leven stapte. Ⓒ EPA

De FIFPRO heeft al enige tijd extra aandacht voor psychische klachten bij voetballers. Het blijkt een onderschat probleem. De afgelopen jaren werd de voetballerij opgeschrikt door een aantal zelfododingen vanwege psychische klachten. De Duitse doelman Robert Enke stapte in 2009 uit het leven. Bondscoach van Wales, Gary Speed, pleegde in 2011 zelfmoord.