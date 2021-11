Xavi: ’Memphis kan op vele manieren het verschil maken’

„Memphis is een heel belangrijke speler voor ons”, zegt Xavi direct over de zomeraanwinst, die even een mindere fase beleefde rondom het vertrek van Ronald Koeman. „Ook bij het Nederlands elftal maakt hij het verschil en hij moet zich betrokken voelen bij het spel. Hij kan de ruimtes benutten die er liggen, is goed in één-tegen-één-situaties. Hij is iemand die op vele manieren het verschil kan maken. En hij is zeer veelzijdig, of hij nu als ’negen’ of als vleugelspeler speelt. We hebben hem nodig, hij is één van de doelpuntenmakers van het team. Hij moet zich gelukkig voelen, zoals iedereen.”

De voormalig middenvelder heeft verder hoge verwachting van Frenkie de Jong, al legt hij de druk niet alleen bij hem. „Ze moeten allemaal belangrijk zijn”, aldus Xavi. „Frenkie is een speler die heel belangrijk voor ons moet zijn. Hij moet het vijandelijke strafschopgebied zien te bereiken, tussen de linies door spelen, doelpunten maken. Hij is een voetballer die, onder voorwaarden, het verschil moet maken.”

Tot slot kwam de van Sevilla gehuurde aanvaller ter sprake. „Luuk de Jong? We hebben iedereen nodig en nu zeker. Iedereen moet voorbereid zijn, want ze beginnen vanaf nul met de nieuwe technische staf. Voorlopig past iedereen in het plaatje.”

2373 dagen

Xavi nam in 2015 afscheid van Barcelona als speler. 2373 dagen later viert hij zaterdag zijn rentree als trainer bij zijn geliefde club. Xavi staat voor een zware opgave. Barcelona staat slechts negende in La Liga en heeft al 10 punten minder dan Real Madrid.

De eerste klus van Xavi betreft direct een beladen uitdaging. Barcelona ontvangt om 21.00 uur Espanyol in de stadsderby.