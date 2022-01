NEC en Heracles scoren niet bij rentree veelbesproken Rai Vloet

De 26-jarige Vloet was sinds het ongeval niet meer in actie gekomen voor Heracles. Eerder deze week maakte de club bekend dat Vloet weer bij de selectie was gehaald. Voor de aftrap meldde trainer Frank Wormuth dat de club „hem helpt in deze situatie om zijn leven weer op te pakken.”

In mistige omstandigheden vielen er weinig kansen te noteren in Nijmegen, waar NEC’er Jordy Bruijn al na 20 minuten geblesseerd uitviel.

In de eerste seizoenshelft wist NEC in Almelo nog met 1-0 te winnen.

Reactie Wormuth op in selectie nemen van Vloet

De 26-jarige Vloet, half november betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk, sloot eerder deze week weer aan bij de selectie van de nummer 13 van de Eredivisie.

Bij het ongeval kwam een kind om het leven. Vloet zou onder invloed hebben gereden. Lang was onduidelijk wie achter het stuur zat, maar de politie zei maandag dat het ging om een 26-jarige Almeloër, daarmee doelend op Vloet.

„De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen helpen in deze situatie, om zijn leven weer op te pakken”, zei trainer Frank Wormuth voor de camera van ESPN over de beslissing om Vloet weer te laten aansluiten. „Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten?”

Begrip voor emoties

Wormuth heeft begrip voor mensen die van mening zijn dat Vloet nog niet mag terugkeren op het voetbalveld. Donderdag stelde de Vereniging Verkeersslachtoffers bijvoorbeeld het nieuws met „een mengeling van verontwaardiging en verbijstering” vernomen te hebben.

„Natuurlijk zijn er in deze wereld verschillende meningen, dat is ook goed. Een kenmerk van een democratie is vrijheid van meningsuiting en die mening moeten we accepteren. Ik begrijp de emoties bij de mensen, maar ik hoor om me heen ook mensen die Heracles begrijpen”, aldus Wormuth, die meent dat Vloet wel een achterstand heeft. „Fysiek en mentaal is hij niet zo sterk op dit moment. Hij is heel introvert nu, hij heeft ook veel doorgemaakt.”