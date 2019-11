Dessers schiet zichzelf naar eerste plaats op topscorerslijst

De afgelopen weken won Heracles op het eigen kunstgras ook al van VVV-Venlo (6-1), RKC Waalwijk (4-3, beker), PEC Zwolle (4-0), FC Emmen (2-0) en Willem II (4-1). De zwart-witte brigade staat met 24 punten uit vijftien duels voorlopig op de vijfde plek in de Eredivisie.

Mooi gebaar

ADO Den Haag, dat met elf punten alleen RKC (vijf) onder zich houdt op de ranglijst, begon best aardig aan het duel. Het openingsdoelpunt viel in de 22e minuut echter aan de andere kant. Cyriel Dessers nam een hoge bal van Alexander Merkel in één beweging uit de lucht mee langs zijn bewaker Tom Beugelsdijk en rondde met links af. De Belg vierde zijn tiende competitietreffer van dit seizoen door het shirtje omhoog te houden van zijn zwaar geblesseerde ploeggenoot Navajo Bakboord.

Mauro Junior kon de in 39e minuut een strakke voorzet van rechtsback Tim Breukers vrij inschieten. Na rust liep Heracles verder weg door doelpunten van opnieuw Dessers en Alexander Merkel, die heel makkelijk langs Lex Immers glipte en de 4-0 binnen schoot. Dessers is nu met elf doelpunten in z’n eentje topscorer van de Eredivisie.

