Martinez verlengt contract bij België

Aanvoerder Eden Hazard van de Rode Duivels mocht de contractverlenging onthullen in een ludiek filmpje op de website van de KBVB. Om 12.00 uur volgt meer uitleg in een online persconferentie.

Het contract van de 46-jarige Spanjaard, onder wie België is opgestoomd naar de eerste plek op de wereldranglijst, liep eigenlijk af na het EK van 2020. Dat toernooi is vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld. De Spanjaard had in recente interviews al duidelijk gemaakt dat hij van plan was aan te blijven.

Martinez is sinds augustus 2016 bondscoach van België. Hij eindigde met de Rode Duivels als derde op het WK van 2018 in Rusland en plaatste zich ongeslagen voor het EK, dat volgend jaar wordt afgewerkt in diverse speelsteden in Europa. De Belgen wonnen alle tien de kwalificatieduels.