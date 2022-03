Sport Kort: Gevluchte Oekraïense tennisster naar finale in Lyon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Gevluchte tennisster Jastremska uit Oekraïne naar finale in Lyon

21.59 uur: Dajana Jastremska tennist zondag de finale van het toernooi van Lyon. De speelster uit Oekraïne was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea met 7-6 (5) 4-6 6-4. Ze stuit in de eindstrijd op de Chinese Zhang Shuai, die de Franse Caroline Garcia versloeg (6-2 7-5).

Jastremska kwam met een vlag van Oekraïne over haar schouders de baan op. Ze vluchtte vorige week na de Russische invasie samen met haar zus vanuit Odessa naar Roemenië en uiteindelijk Lyon. „Na twee nachten door te hebben gebracht in een ondergrondse parkeergarage hebben mijn ouders het besluit genomen mij en mijn zusje te laten vertrekken uit Oekraïne”, vertelde Jastremska.

De Oekraïense won tot dusver drie WTA-titels en werd eind 2020 tijdelijk geschorst na een positieve dopingtest. Die straf werd in juni 2021 opgeheven, nadat een onafhankelijk tribunaal Jastremska weer speelgerechtigd verklaarde.

Springruiter Vrieling derde in Doha

19.36 uur: Jur Vrieling is als derde geëindigd op de Global Champions Tour in Doha. Hij bleef op de rug van Long John Silver foutloos en finishte in 40,02. De Duitser Ludger Beerbaum schreef het evenement op zijn naam, met een foutloze race in 38,18. De Zweed Henrik von Eckermann eindigde als tweede in 38,74.

Vrieling verdiende ruim 56.000 euro met zijn derde plaats. De zege van Beerbaum was goed voor ruim 123.000 euro. De Nederlander Bart Bles eindigde als achttiende met vier strafpunten en een tijd van 77,18.

Puma schort contract met Russische basketbalbond op

19.09 uur: Het Duitse sportmerk Puma heeft het contract met de Russische basketbalbond opgeschort, vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf heeft ook alle winkels in Rusland tijdelijk gesloten.

Puma blijft alle medewerkers in de ruim honderd winkels in Rusland betalen. Volgens een woordvoerder haalt Puma slechts 4 procent van de omzet uit Rusland. Het Duitse sportmerk adidas legde afgelopen week al het partnerschap met de Russische voetbalbond stil.

De Duitse automerken Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz hebben hun zakelijke activiteiten in Rusland ook gestaakt.

Bakker volgt Schenkel op als trainer voetbalsters Ajax

17.32 uur: Suzanne Bakker is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van de voetbalsters van Ajax. De 35-jarige in Hensbroek geboren coach volgt Danny Schenkel op.

Bakker heeft nu bij de vrouwentak van Ajax, voor het vierde jaar op rij, het talententeam onder haar hoede. Daarvoor was ze assistent-trainer bij Excelsior Barendrecht en hoofdcoach van Wartburgia vrouwen 1.

„Suzanne kent haar werkveld, is enorm betrokken bij alle ontwikkelingen, de Ajax-filosofie is haar eigen en ze heeft ambitie. Toen we haar vier jaar geleden naar Ajax haalden, wist ik al dat ze veel kwaliteit heeft als trainer en ze Ajax goed begrijpt”, aldus Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax.

Judobond weert (Wit-)Russen van wedstrijden in Nederland

16.45 uur: De Nederlandse judobond (JBN) sluit alle judoka’s en officials uit Rusland en Belarus uit voor evenementen die het in Nederland houdt. JBN stuurt vanwege veiligheidsredenen per direct ook geen judoka’s en officials naar Rusland of Wit-Rusland voor toernooien en trainingsstages. De Nederlandse judobond blijft de veiligheidssituatie in omliggende landen scherp in de gaten houden.

JBN gaat niet mee met de beslissing van de internationale federaties IJF en EJU om judoka’s uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag aan toernooien te laten deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Nederlandse sportkoepel NOC*NSF weren sporters uit (Wit-)Russen wel van sportevenementen, ook onder neutrale vlag. JBN laat de Nederlandse judoka’s vrij of ze tegen een tegenstander uit (Wit-)Russen willen vechten.

„Het uitsluiten van atleten vanwege acties die hun regeringen ondernemen is iets dat we nooit hebben gewild”, laat JBN weten. „Er zijn individuele judoka’s uit Rusland en Wit-Rusland die evenmin het beleid van hun overheid goedkeuren en op hun eigen manier slachtoffer zijn. Wat deze situatie anders maakt, is dat nu wereldwijd regeringen, bedrijven en andere organisaties op alle gebieden sancties en maatregelen hebben opgelegd aan Rusland en Wit-Rusland. De sport kan niet achterblijven en moet zich aansluiten bij deze pogingen om deze oorlog te beëindigen en vrede te herstellen.”

De internationale judo federaties IJF en EJU hebben afgelopen week de Russische president Vladimir Poetin als erelid geschorst en evenementen in Rusland geschrapt. Ook de Russische voorzitter van de EJU is teruggetreden.

Kruijer verrast met zege in Alternatieve Elfstedentocht

16.38 uur: Marathonschaatser Ronald Kruijer heeft de Alternatieve Elfstedentocht in Zweden op zijn naam geschreven. Hij verraste daarmee de grote favorieten in de belangrijkste wedstrijd op natuurijs van het jaar. Kruijer zegevierde na 200 kilometer solo, voor Bart van der Vlugt en Niels Overvoorde.

De 32-jarige schaatser uit het Friese Donkerbroek sloeg vol ongeloof de handen voor de ogen na zijn sensationele overwinning. Nooit in zijn lange loopbaan boekte Kruijer een overwinning en nu had hij meteen de mooiste te pakken. „Dit is echt de kroon op mijn carrière”, zei hij. „Ik kan het nog steeds niet geloven. We hebben er deze week wel grappen over gemaakt, hoe mooi het zou zijn als we dit zouden winnen en dan gebeurt het echt. Bizar.”

De ontknoping paste in het beeld van de koers, die in weinig leek op wat vooraf was verwacht. Het ’slagveld’ bleef uit omdat de omstandigheden in Lulea ’te mooi’ waren. In Lapland scheen de zon en bleef de temperatuur net onder nul.

Mats Stoltenborg en Jorjan Jorritsma bepaalden lang het beeld van de koers, nadat ze samen overbleven uit een vlucht van vijf schaatsers, maar ze werden toch ingelopen. Er vormde zich een nieuwe kopgroep, met drie mannen uit de marathonploeg van Bouwselect. „Dat overtal hebben we in de finale uitgespeeld”, vertelde Kruijer. „Eerst vertrok Ronald Haasjes, daarna Mart Bruggink en vervolgens was ik aan de beurt. Ik had al snel een gat en kon daarna echt wegrijden.”

Het klassement van de Grand Prix werd gewonnen door Jordy Harink, die op de laatste dag Bart Hoolwerf uit het leiderstenue reed. Kruijer steeg door zijn zege nog naar de derde plaats.

Bendsneyder start als 17e in Moto2, kort na sleutelbeenbreuk

15.59 uur: Motorracer Bo Bendsneyder start zondag in de Grote Prijs van Qatar vanaf de 17e plaats in de klasse Moto2. De race op het circuit van Losail is de eerste van het nieuwe seizoen in het WK wegrace.

Bendsneyder kan tevreden zijn met zijn resultaat in de kwalificatie, want de Rotterdammer brak twee weken geleden tijdens een training nog zijn sleutelbeen en onderging nog maar vrij recent een operatie. Desondanks kon hij aardig mee op zijn Kalex-motor van het team Pertamina Mandalika. Hij klokte 1.59,971 en was 0,889 seconde langzamer dan de Italiaan Celestino Vietti, die poleposition veroverde.

De 16-jarige Zonta van den Goorbergh debuteerde met de 29e tijd in kwalificatie van de Moto2. De coureur van het Nederlandse team RW Racing GP start zondag ook vanaf die positie in zijn allereerste grand prix.

Van Dijk voor vijfde keer de beste in Fryslân Tour

15.22 uur: Wielrenster Ellen van Dijk heeft voor de vijfde keer de Fryslân Tour, voorheen de Healthy Ageing Tour, gewonnen. In de derde en laatste etappe van 137 kilometer kwam haar leiderstrui niet meer in gevaar. De rit eindigde in een massasprint, die werd gewonnen door de Italiaanse Rachele Barbieri. Landgenote Martina Fidanza werd tweede, voor Elodie Le Bail uit Frankrijk.

Van Dijk pakte donderdag, de eerste dag van de koers, gelijk de leiderstrui bij de tijdrit. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel had na die openingsrit een voorsprong van 7 seconden op landgenote Riejanne Markus, die ze niet meer weggaf. „Toch is het stressvol geweest, ik was blij dat ik over de streep was”, zei Van Dijk. „Mentaal vraagt het veel om altijd van voren te moeten rijden, geen gaten te laten vallen. Uiteindelijk is het gelukt. En daar ben ik blij mee.”

Van Dijk won de Healthy Ageing Tour ook al in 2013, 2016, 2017 en afgelopen jaar.

Schaatsster Dedden ook beste in Alternatieve Elfstedentocht

14.51 uur: Marathonschaatsster Ineke Dedden is de grootverdiener van de Grand Prix op natuurijs in Zweden geworden. De schaatsster uit Wanneperveen won in Lulea de afsluitende Alternatieve Elfstedentocht en ook het klassement van de Grand Prix. Het was de vierde zege in vijf races voor Dedden.

Voor het eerst sinds jaren stond er in Scandinavië weer een Alternatieve Elfstedentocht op het programma, hoewel die voor de vrouwen was teruggebracht naar 150 kilometer, maar de race werd niet zo zwaar als was verwacht. Er waren aanvallen, maar uiteindelijk kwam er toch een grote groep aan de streep. Daarin won Dedden opnieuw de sprint, voor Merel Bosma en Sharon Hendriks.

Van de eindzege in het klassement was Dedden na drie eerdere zeges al vrijwel zeker, maar de winst in de laatste race van het seizoen betekende de kroon op het seizoen. „Een sprint hadden we niet direct verwacht”, erkende ze. „Maar er was niemand die echt kon wegrijden en dan draait het uit op een sprint. Daarin heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als in de andere wedstrijden.”

Alleen het Nederlands kampioenschap won Dedden niet, dat werd een zege voor Luna Jonkers. Dedden pakte met de eindzege in het klassement nog een hoofdprijs. „Als jonge schaatsster keek ik erg op tegen rijdsters als Mariska Huisman en Elma de Vries, die zo sterk waren op natuurijs. En nu doe ik dat hier. Dat betekent echt wat voor me.”

Kristallen kogel super-G voor skiester Brignone, herstel Shiffrin

12.03 uur: De Italiaanse skiester Federica Brignone heeft zich verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement van de super-G. Ze won de bijbehorende kristallen kogel na de race in het Zwitserse Lenzerheide. Brignone eindigde als negende, maar doordat haar landgenote en grote concurrente Elena Curtoni ten val kwam, is Brignone niet meer te achterhalen in punten.

De Franse skiester Romane Miradoli gleed als snelste naar beneden en won voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin eindigde op 0,38 seconde als tweede en verstevigde haar leidende positie in de algemene wereldbekerstand. Ze liep uit op de Slowaakse Petra Vlhova, die in Lenzerheide 18e werd.

Voor Shiffrin was er sprake van enig eerherstel in haar eerste wedstrijd na de voor haar volledig mislukte Winterspelen in Beijing. De Amerikaanse topfavoriete, meervoudig wereldkampioene en winnares van 73 wereldbekerwedstrijden, kon haar reputatie niet waarmaken en wist geen enkele medaille te winnen.

Beau Snellink moet WK-debuut uitstellen na positieve coronatest

11.40 uur: Beau Snellink kan zaterdagmiddag niet zijn debuut maken op de WK allround in het Noorse Hamar. De 20-jarige schaatser testte positief op het coronavirus. Hij wordt vervangen door Chris Huizinga.

„Mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen, ik ben vanochtend positief getest op het coronavirus”, laat Snellink weten op de website van de ploeg. „Het is ontzettend balen dat ik niet kan deelnemen aan mijn eerste WK allround, maar ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen.”

Naast Huizinga starten Patrick Roest en Marcel Bosker op de WK allround. Roest is de titelverdediger. Bosker testte begin van de week positief op het coronavirus, maar kon na een negatieve test toch afreizen naar Noorwegen.

Cameron Johnson haalt met late driepunter zege binnen voor Suns in NBA

10.53 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben een zwaarbevochten zege geboekt op New York Knicks in de NBA. De overwinning was te danken aan Cameron Johnson, die in de slotseconde van de wedstrijd een 3-punter maakte en daarmee de eindstand op 115-114 voor de Suns zette. Met de nipte winst verstevigde de ploeg uit Phoenix zijn koppositie in de westelijke divisie.

De Suns werkten in het vierde kwart van de wedstrijd een achterstand van 14 punten weg. Met nog 7 seconden op de klok miste Alec Burks van de Knicks een vrije worp en kreeg Johnson uit de rebound de bal in handen. Hij aarzelde niet en mikte van afstand raak. Johnson was ook de topschutter in het duel met 38 punten.

Titelverdediger Milwaukee Bucks versloeg Chicago Bulls met 118-112. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo nam de Bucks bij de hand met 34 punten en 16 rebounds. Jrue Holiday kwam tot 26 punten en 8 rebounds voor de ploeg uit Milwaukee, die de derde plaats bezet in de oostelijke divisie.

Oekraïense Elina Svitolina klaar in emotioneel toernooi

10.00 uur: De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is op het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico uitgeschakeld in de kwartfinales. De nummer 1 van de plaatsingslijst boog in drie sets voor de Colombiaanse Camila Osorio.

Het was een emotioneel toernooi voor Svitolina, omdat Rusland haar moederland is binnengevallen en bombardeert. Ze wilde aanvankelijk niet spelen tegen de Russin Anastasia Potapova in de eerste ronde, maar kwam toch de baan op nadat de internationale tennisfederatie het besluit had genomen dat Russische speelsters mogen meedoen onder neutrale vlag. Ook gaf ze aan al haar prijzengeld te doneren aan het leger van Oekraïne.

Svitolina, de nummer 15 van de wereld, won de eerste set nog eenvoudig met 6-1 van Osorio, maar de als vijfde geplaatste Colombiaanse vocht zich terug in de wedstrijd. Zij won de tweede set met 7-5 en wist het derde en beslissende bedrijf in een tiebreak te naar zich toe te trekken (7-6).

Patrick Roest jaagt in Hamar op vierde wereldtitel allround

07.57 uur: Patrick Roest begint zaterdag aan zijn missie om voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround te worden. De 26- jarige schaatser uit Lekkerkerk verdedigt in het Noorse Hamar de titel die hij eerder al in 2018, 2019 en 2020 veroverde. Vorig jaar was er geen WK allround.

Roest zal op de lange afstanden opnieuw concurrentie ondervinden van de Zweed Nils van der Poel, die hem op de Spelen van Beijing voorbleef op de 5000 en 10.000 meter. Voor Nederland komen ook Marcel Bosker en Beau Snellink in actie.

Bij de vrouwen ontbreekt titelverdediger Ireen Wüst. De zesvoudig olympisch kampioene rijdt over een week haar allerlaatste wedstrijd bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten en Europees kampioene allround Antoinette de Jong moeten proberen topfavoriete Miho Takagi uit Japan van haar tweede allroundtitel af te houden. Nederlands allroundkampioene Merel Conijn debuteert op het WK.

De 500 meter bij vrouwen begint om 14.00 uur. Na de 500 meter bij de mannen, de 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter van de mannen volgt ook nog het WK teamsprint voor mannen en vrouwen.