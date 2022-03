Sport Kort: Oekraïense Elina Svitolina klaar in emotioneel toernooi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oekraïense Elina Svitolina klaar in emotioneel toernooi

10.00 uur: De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is op het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico uitgeschakeld in de kwartfinales. De nummer 1 van de plaatsingslijst boog in drie sets voor de Colombiaanse Camila Osorio.

Het was een emotioneel toernooi voor Svitolina, omdat Rusland haar moederland is binnengevallen en bombardeert. Ze wilde aanvankelijk niet spelen tegen de Russin Anastasia Potapova in de eerste ronde, maar kwam toch de baan op nadat de internationale tennisfederatie het besluit had genomen dat Russische speelsters mogen meedoen onder neutrale vlag. Ook gaf ze aan al haar prijzengeld te doneren aan het leger van Oekraïne.

Svitolina, de nummer 15 van de wereld, won de eerste set nog eenvoudig met 6-1 van Osorio, maar de als vijfde geplaatste Colombiaanse vocht zich terug in de wedstrijd. Zij won de tweede set met 7-5 en wist het derde en beslissende bedrijf in een tiebreak te naar zich toe te trekken (7-6).

Patrick Roest jaagt in Hamar op vierde wereldtitel allround

07.57 uur: Patrick Roest begint zaterdag aan zijn missie om voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround te worden. De 26- jarige schaatser uit Lekkerkerk verdedigt in het Noorse Hamar de titel die hij eerder al in 2018, 2019 en 2020 veroverde. Vorig jaar was er geen WK allround.

Roest zal op de lange afstanden opnieuw concurrentie ondervinden van de Zweed Nils van der Poel, die hem op de Spelen van Beijing voorbleef op de 5000 en 10.000 meter. Voor Nederland komen ook Marcel Bosker en Beau Snellink in actie.

Bij de vrouwen ontbreekt titelverdediger Ireen Wüst. De zesvoudig olympisch kampioene rijdt over een week haar allerlaatste wedstrijd bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten en Europees kampioene allround Antoinette de Jong moeten proberen topfavoriete Miho Takagi uit Japan van haar tweede allroundtitel af te houden. Nederlands allroundkampioene Merel Conijn debuteert op het WK.

De 500 meter bij vrouwen begint om 14.00 uur. Na de 500 meter bij de mannen, de 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter van de mannen volgt ook nog het WK teamsprint voor mannen en vrouwen.