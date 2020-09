AZ-trainer Arne Slot: groot contrast tussen dit en vorig seizoen

„Ik heb benadrukt dat het contrast heel groot is tussen dit seizoen en vorig seizoen. Vorig jaar hebben we een half uur staan juichen voor het uitvak”, aldus Slot, die zijn ploeg vorig jaar rond deze tijd met 4-1 zag winnen van Antwerp FC, tegenover het clubkanaal.

„We hebben een heel mooie ontwikkeling doorgemaakt, want nu zijn we zeer teleurgesteld dat we in de groepsfase van de Europa League moeten spelen. Dit is voor ons de eerste serieuze teleurstelling in anderhalf jaar tijd, afgezien van de uitschakeling in de beker door NAC. Ik ben heel benieuwd hoe zaterdag de reactie zal zijn, want dan staat PEC Zwolle alweer voor de deur.”

Bekijk ook: Kater in Kiev voor onvolwassen AZ

Volgens Slot is er een stijgende lijn zichtbaar in de resultaten van AZ. „Toen ik hier drie jaar geleden kwam hadden we überhaupt geen Europees voetbal. Sindsdien hebben we heel wat mooie Europese wedstrijden gespeeld”, aldus de trainer. „Al had ik natuurlijk liever deze teleurstelling niet gevoeld. Omdat ik ook weet hoe mooi het kan zijn als je nog verder in de Champions League komt.”

Voor AZ wordt het duel met PEC Zwolle de eerste van de competitie. Afgelopen weekend werd het duel met FC Utrecht uit het programma gehaald om de Alkmaarders zich zo goed mogelijk te laten voorbereiden op de wedstrijd in Kiev.