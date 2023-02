Premium Het beste van De Telegraaf

Roy Boeve doet het al tien jaar op zijn manier: ’Leiden is dienen’ Dit is het brein achter de geoliede marathonmachine van Reggeborgh

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Roy Boeve heeft zijn tiende jaar als ploegleider er bijna opzitten: ,,Leiden is dienen” Ⓒ Anne van der Woude

HEERENVEEN - Eerder dan hem lief was, moest Roy Boeve stoppen met marathonschaatsen. Een zwabbervoet dwong hem daartoe. Inmiddels heeft hij zijn plek langs de boarding lang en breed gevonden. Afgedwongen zelfs, want hij rijgt met Reggeborgh de successen aan elkaar. Boeve is 37, maar zijn tiende jaar als marathonploegleider zit er al bijna op. Wat is zijn geheim?