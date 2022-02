Ole Tobiasen maakt seizoen af als hoofdtrainer SC Heerenveen

„Na het vertrek van Johnny hadden we drie opties: het aanstellen van een interim-trainer van buitenaf, het direct contracteren van een trainer voor de lange termijn of het seizoen afmaken met de huidige technische staf”, zegt technisch manager Ferry de Haan. „Wij denken dat de laatste oplossing het beste is. Het is goed dat we nu snel duidelijkheid kunnen verschaffen aan de staf en de groep. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit seizoen samen tot een zo goed mogelijk einde kunnen brengen."

Tobiasen, die in het Abe Lenstra-stadion tot vorige week actief was als assistent van Jansen, krijgt nu zelf assistentie van Peter Reekers, Jeffrey Talan en keeperstrainer Ruud Hesp. De 46-jarige Deen speelde tussen 1995 en 1997 bij Heerenveen en kwam later ook uit voor onder meer Ajax, AZ en MVV. Hij kreeg begin vorig jaar ontslag als hoofdtrainer van Almere City FC, zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Tobiasen werkte daarvoor onder meer als jeugd- en assistent-trainer bij NAC Breda en Sparta Rotterdam.

Tobiasen verdedigde ook als speler al twee seizoenen de pompeblêden van SC Heerenveen. Ⓒ ANP / ANP

Tobiasen zit zaterdag voor het eerst als interim-hoofdtrainer van Heerenveen op de bank in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Friese ploeg staat na twintig competitieduels op de tiende plaats in de Eredivisie.

