Ole Tobiasen maakt seizoen af als hoofdtrainer van SC Heerenveen

Voetbal

Peperdure Club Brugge-speler nog niet inzetbaar voor AZ in topper tegen PSV

AZ kan zaterdagavond in de topper met PSV nog niet beschikken over Kamal Sowah. De Ghanese vleugelspeler is nog in afwachting van zijn werkvergunning. De topper in Eindhoven, de laatste twee jaar gewonnen door AZ, komt ook te vroeg voor de Noorse rechtsback Aslak Fonn Witry.