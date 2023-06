Nyck de Vries voelt zich ‘steeds comfortabeler’ bij AlphaTauri

De Vries wacht nog wel op de eerste punten dit seizoen, maar ziet dat zijn team er alles aan doet om het gat met de top-10 te dichten. ,,Maar tegelijkertijd kan je ook niet ineens mirakels verwachten”, aldus de inwoner van Monaco, die beseft dat hij moet toeslaan als anderen problemen hebben.

,,Het weekeinde in Barcelona waren we competitief en dat was heel bemoedigend. Daar zag je dat er potentieel in de auto zit”, zegt De Vries. ,,Het circuit daar ken ik natuurlijk goed, dat helpt. Hier in Canada is dat anders. Dit is op zich een vrij unieke baan, hobbelig en waar je de kerbstones veelvuldig raakt. Een heel interessante combinatie van alle facetten. Al met al hoop ik op meer weekenden zoals in Barcelona. Ik voel me steeds comfortabeler binnen het team en raak steeds meer vertrouwd in die omgeving.”