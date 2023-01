Alcaraz werkt zich in het zweet richting rentree

„Terug op de baan en terug op gravel”, schreef de 19-jarige Alcaraz op social media bij foto’s waarop te zien is dat hij op de academie van zijn coach Juan Carlos Ferrero aan het trainen is. Alcaraz bereidt zich voor op een serie graveltoernooien in Zuid-Amerika. Het is de bedoeling dat hij half februari in Buenos Aires zijn rentree gaat maken.

Bij de afwezigheid van Alcaraz op de Australian Open was zijn landgenoot Rafael Nadal als eerste geplaatst in Melbourne. De nummer 2 van de wereld verloor echter in de tweede ronde nadat hij een heupblessure had opgelopen.

Alcaraz kan op zeer korte termijn zijn nummer 1-positie kwijtraken. Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas kunnen hem aflossen. Beiden moeten de titel pakken om de mondiale ranglijst over tien dagen aan te voeren.