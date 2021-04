Maurits Hendriks: ‘Ongevaccineerd naar Olympische Spelen in Japan is geen optie’

Maurits Hendriks is als technisch directeur van NOC*NSF verantwoordelijk voor het wel en wee van de Nederlandse equipe. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Linksom of rechtsom, de Nederlandse olympische sporters waren toch wel ergens op één of andere manier gevaccineerd als de overheid in eigen land dat niet tijdig zou faciliteren. Dat blijkt uit een gesprek met Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF. ,,Het is geen optie om ongevaccineerd naar Japan te gaan.’’