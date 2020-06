Sport Kort: Eerste Amerikaanse turner met wereldtitel overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Online clash tussen Nederlandse en Engelse dressuurruiters

12.26: De beste dressuurruiters van Nederland en Engeland gaan half juli online de strijd met elkaar aan. Van elk land rijden tot twintig combinaties de officiële olympische Grand Prix-proef voor de camera in de dressuurpiste van respectievelijk Rotterdam en Hickstead. Publiek is niet welkom; de liefhebbers kunnen de verrichtingen volgen via internet. De CHIO’s van Rotterdam en Hickstead zijn initiatiefnemers van de zogenoemde GP Dressage Challenge.

De deelnemende ruiters en amazones zijn nog niet bekend en ook de exacte datum en uitzendkanalen moeten nog worden vastgesteld, maar het enthousiasme is groot. Onder anderen de Engelse olympisch kampioene Charlotte Dujardin en de Nederlandse bondscoach Alex van Silfhout reageerden positief op het initiatief.

„De hele hippische wereld keek uit naar dit olympische jaar. Het coronavirus heeft niet alleen geleid tot het annuleren van de Olympische Spelen en onze wedstrijden in Rotterdam en Hickstead, het was ook een grote teleurstelling voor alle fans van onze sport, die hun favoriete ruiters en paarden dit jaar waarschijnlijk niet in actie kunnen zien”, zegt Patrick van der Meer, directeur sportief dressuur van het CHIO Rotterdam. „Samen met CDIO Hickstead kunnen we op deze manier toch laten zien hoe de dressuurtop zich heeft ontwikkeld tijdens de lockdown.”

Turnen: Eerste Amerikaanse turner met wereldtitel overleden

11.23 uur: Drievoudig wereldkampioen turnen Kurt Thomas is op 64-jarige leeftijd overleden. Thomas was de eerste Amerikaan die bij de mannen mondiaal goud veroverde. Hij stierf aan de gevolgen van een beroerte die hem eerder trof, meldde de Amerikaanse turnbond.

Thomas won zijn eerste gouden medaille op vloer bij de WK van 1978 in Straatsburg. Het jaar daarop kwamen er goud op vloer en de rekstok bij op de WK in Fort Worth. Hij was de grote favoriet voor de Olympische Spelen van 1980 in Moskou, maar hij miste die vanwege de boycot door veel westerse landen.

Thomas was ook een pionier in de sport. Hij introduceerde twee oefeningen die zijn naam kregen, de ’Thomas Flair’ op het paard voltige en de ’Thomas Salto’ voor de vloeroefening. „We zijn diep bedroefd door het overlijden van Kurt Thomas”, zei Li Li Leung, de baas van de Amerikaanse turnbond. „Behalve zijn onderscheidingen was Kurt een van de meest inspirerende en invloedrijke mannelijke gymnasten in de geschiedenis van ons land, en hij zal enorm gemist worden door onze hele gemeenschap.”

Voetbal: schorsing na overtreden van coronaregels

09.26 uur: Zes Chinese voetballers van het nationale Onder 19-team zijn voor zes maanden geschorst omdat ze zich niet hebben gehouden aan de geldende coronamaatregelen. Ze hadden zonder toestemming het trainingskamp in Shanghai verlaten om wat te gaan drinken. „Het was een ernstige overtreding van de regels die zijn ingevoerd om de epidimie onder controle te houden en ze hebben het team zwaar benadeeld”, citeerden staatsmedia de Chinese voetbalbond.

De zes voetballers mogen tot en met 30 november niet uitkomen voor het nationale team en evenmin voor hun clubs. Ze krijgen bovendien tijdens de schorsing geen salaris uitbetaald door hun clubs. Twee van de zes moeten ook nog eens een boete betalen van omgerekend 25.000 en 37.000 euro.