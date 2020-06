Sport Kort: Gérard de Nooijer wordt assistent van Henk Fraser bij Sparta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Gérard de Nooijer terug bij Sparta als assistent-trainer

17.07 uur: Gérard de Nooijer keert als assistent-trainer terug op Het Kasteel, dat meldt Sparta in een persbericht. De 51-jarige Zeeuw tekent voor één seizoen. Als speler speelde De Nooijer tien seizoenen voor Sparta, waarin hij tot 246 wedstrijden kwam.

„Na het vertrek van Aleksandar Rankovic, zochten we iemand om deze positie op te vullen”, vertelt technisch manager Henk van Stee. „In Gérard hebben we een trainer met ervaring in het vak en het profvoetbal, die een groot verleden heeft bij de club. Henk Fraser (hoofdtrainer van Sparta, red.) en ik waren positief en daarom wilden wij hem graag toevoegen aan onze technische staf. Ook Gérard was enthousiast, dus wij zijn blij dat we eruit zijn gekomen.”

De Nooijer: „Als speler heb ik een geweldige tijd gehad op Het Kasteel, het doet me goed om hier te tekenen. De club heeft het de afgelopen twee seizoenen goede stappen naar voren gezet en ik kijk ernaar uit hieraan bij te dragen. Ik heb heel veel zin om te beginnen.”

De Nooijer begon zijn trainerscarrière bij de amateurs van FC Dauwendaele, VV GOES en bij FC Dordrecht. Ook was hij mede-oprichter van de Zeeuwse jeugdopleiding JVOZ, samenwerkingspartner van Sparta. Zijn laatste avontuur was bij het Chinese Dalian Istar.

Wielrennen: Olympisch kampioen langlaufen stapt over op wielrennen

15.42: Drievoudig olympisch kampioen langlaufen Johannes Klaebo wil ook als wielrenner naam maken. De 23-jarige Noor heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij de Noorse procontinentale wielerformatie Uno-X. Klaebo liet dat weten via Instagram.

„Ik ben enorm vereerd en trots deze kans te krijgen. Ik zie ernaar uit de komende vijf jaar met het team door te brengen” , aldus de Noorse sportheld, die op de Winterspelen van Pyeongchang 2018 het goud won op de sprint (klassieke stijl), de teamsprint (vrije stijl) en 4x10 km estafette. Hij heeft ook drie wereldtitels in bezit, die hij veroverde in 2019. In 2018 en 2019 pakte hij ook de eindzege in de wereldbeker.

Klaebo eindigde zijn boodschap op Instagram met de mededeling dat hij niet van plan is te stoppen als langlaufer. Hij gaat beide sporten combineren.

Hardlopen: Reh wint in Berlijn eerste hardloopwedstrijd na coronapauze

14.35 uur: In Berlijn is zondag de eerste hardloopwedstrijd op de weg gehouden sinds het begin van de coronacrisis. Alina Reh won de race over 10 kilometer op een stratenparcours in de Duitse hoofdstad bij de vrouwen in een internationaal aansprekende tijd van 31.26 minuten. Ze belandde er op de zevende plaats van de wereldranglijst van dit jaar mee. Bij de mannen won Johannes Motschmann in 29.11.

Op beelden van de website German Road Races is te zien dat er nog geen sprake was van massale deelname. Maar de hardlopers stelden zich wel gegroepeerd op voor de startlijn, zonder noemenswaardige afstand van elkaar.

Reh, in 2018 vierde op de 10.000 meter bij de EK in Berlijn, was opgetogen na de wedstrijd. „Een mooie ervaring weer eens een wedstrijd te rennen. Ik ben ook tevreden over de tijd”, zei ze.

Atletiek: Atlete Naser geschorst na vier gemiste dopingcontroles

13.53 uur: Atlete Salwa Eid Naser heeft in januari 2020 voor de vierde keer binnen 12 maanden een overtreding begaan met haar ’wherabouts’, waardoor ze niet beschikbaar was voor een dopingcontrole. Om die reden is de wereldkampioene op de 400 meter met onmiddellijke ingang voorlopig geschorst. Met dit opvallende statement kwam dopingwaakhond Athletics Integrity Unit (AIU) zondag naar buiten.

De AIU reageerde op uitlatingen in de media van de Bahreinse atlete, die beweerde dat ze onschuldig is. „Ik ben nooit een valsspeler geweest en ik zal het ook nooit zijn”, zei Naser, die vorig jaar op de WK in Doha het goud veroverde in 48,14, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter. „Ik heb in aanloop naar de WK maar drie antidopingtesten gemist, wat normaal is. Dat kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen. Ik wil niet dat mensen hier het verkeerde van gaan denken.”

Volgens de regels betekent elke combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden een overtreding van de dopingregels. Atleten kunnen daarop voor twee jaar worden geschorst met een minimum van een jaar. De AIU gaf in zijn verklaring aan dat het onderzoek naar de drie gemiste dopingcontroles van de atlete al liep tijdens de WK in Doha. „Destijds is ze niet voorlopig geschorst”, meldt de instantie, die aangaf verder geen commentaar te leveren op de strafprocedure die is ingezet tegen Naser.

Tennis: Tennistoppers melden zich voor speciaal toernooi

13.09 uur: Drie tennissers uit de mondiale top tien hebben zich aangemeld voor de Ultimate Tennis Showdown, een intern toernooi achter de gesloten deuren van de tennisacademie in het Franse Nice van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams. De Griek Stefanos Tsitsipas (nummer 6 van de wereld), de Italiaan Matteo Berrettini (8) en de Belg David Goffin (10) behoren tot de deelnemers. Goffin opent op 13 juni het toernooi tegen de Australiër Alexei Popyrin.

Het toernooi is bedoeld om de door het coronavirus ontstane leegte op de tenniskalender op te vullen. In vijf weekeinden zullen in totaal 50 partijen worden afgewerkt. De spelers zullen ook prijzengeld verdienen. De partijen zijn op internet te volgen en alles zal ook te horen zijn, inclusief de conversaties tussen de spelers en hun coaches.

Mouratoglou wil in zijn ’showdown’ ook wat vernieuwingen in het spel doorvoeren, in de hoop ook een wat jonger publiek te trekken. „Ik maak me al jaren zorgen over de toekomst van het tennis. De gemiddelde leeftijd van een tennisfan is 61 jaar en dat is behoorlijk oud, vind ik”, aldus de initiatiefnemer, sinds 2012 de coach van de Amerikaanse Williams.

„Het is nadrukkelijk geen demonstratietoernooi, maar een echte competitie’ , vervolgt Mouratoglou. „De spelers tennissen om de punten en het prijzengeld en aan het eind is er een kampioen. Ik wil ook authenticiteit, geen show. De spelers moeten zichzelf kunnen zijn op de baan en al hun emoties kunnen tonen.”

Paardensport: Online clash tussen Nederlandse en Engelse dressuurruiters

12.26: De beste dressuurruiters van Nederland en Engeland gaan half juli online de strijd met elkaar aan. Van elk land rijden tot twintig combinaties de officiële olympische Grand Prix-proef voor de camera in de dressuurpiste van respectievelijk Rotterdam en Hickstead. Publiek is niet welkom; de liefhebbers kunnen de verrichtingen volgen via internet. De CHIO’s van Rotterdam en Hickstead zijn initiatiefnemers van de zogenoemde GP Dressage Challenge.

De deelnemende ruiters en amazones zijn nog niet bekend en ook de exacte datum en uitzendkanalen moeten nog worden vastgesteld, maar het enthousiasme is groot. Onder anderen de Engelse olympisch kampioene Charlotte Dujardin en de Nederlandse bondscoach Alex van Silfhout reageerden positief op het initiatief.

„De hele hippische wereld keek uit naar dit olympische jaar. Het coronavirus heeft niet alleen geleid tot het annuleren van de Olympische Spelen en onze wedstrijden in Rotterdam en Hickstead, het was ook een grote teleurstelling voor alle fans van onze sport, die hun favoriete ruiters en paarden dit jaar waarschijnlijk niet in actie kunnen zien”, zegt Patrick van der Meer, directeur sportief dressuur van het CHIO Rotterdam. „Samen met CDIO Hickstead kunnen we op deze manier toch laten zien hoe de dressuurtop zich heeft ontwikkeld tijdens de lockdown.”

Turnen: Eerste Amerikaanse turner met wereldtitel overleden

11.23 uur: Drievoudig wereldkampioen turnen Kurt Thomas is op 64-jarige leeftijd overleden. Thomas was de eerste Amerikaan die bij de mannen mondiaal goud veroverde. Hij stierf aan de gevolgen van een beroerte die hem eerder trof, meldde de Amerikaanse turnbond.

Thomas won zijn eerste gouden medaille op vloer bij de WK van 1978 in Straatsburg. Het jaar daarop kwamen er goud op vloer en de rekstok bij op de WK in Fort Worth. Hij was de grote favoriet voor de Olympische Spelen van 1980 in Moskou, maar hij miste die vanwege de boycot door veel westerse landen.

Thomas was ook een pionier in de sport. Hij introduceerde twee oefeningen die zijn naam kregen, de ’Thomas Flair’ op het paard voltige en de ’Thomas Salto’ voor de vloeroefening. „We zijn diep bedroefd door het overlijden van Kurt Thomas”, zei Li Li Leung, de baas van de Amerikaanse turnbond. „Behalve zijn onderscheidingen was Kurt een van de meest inspirerende en invloedrijke mannelijke gymnasten in de geschiedenis van ons land, en hij zal enorm gemist worden door onze hele gemeenschap.”

Voetbal: schorsing na overtreden van coronaregels

09.26 uur: Zes Chinese voetballers van het nationale Onder 19-team zijn voor zes maanden geschorst omdat ze zich niet hebben gehouden aan de geldende coronamaatregelen. Ze hadden zonder toestemming het trainingskamp in Shanghai verlaten om wat te gaan drinken. „Het was een ernstige overtreding van de regels die zijn ingevoerd om de epidimie onder controle te houden en ze hebben het team zwaar benadeeld”, citeerden staatsmedia de Chinese voetbalbond.

De zes voetballers mogen tot en met 30 november niet uitkomen voor het nationale team en evenmin voor hun clubs. Ze krijgen bovendien tijdens de schorsing geen salaris uitbetaald door hun clubs. Twee van de zes moeten ook nog eens een boete betalen van omgerekend 25.000 en 37.000 euro.