Oranje tegen Italië in troostfinale, Spanje treft Kroatië in de eindstrijd

Opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor Rodri, de matchwinnaar namens Manchester City in de Champions League-finale. De middenvelder knalde de bal net voor het eindsignaal hard richting het Italiaanse doel, waarbij het schot van richting werd veranderd, waardoor invaller Joselu de bal kon binnentikken (2-1). Spanje gaat zondagavond in De Kuip met Kroatië uitmaken wie de winnaar wordt van deze editie van de Nations League.

Naast Spaanse en Italiaanse voetbalfans zaten er ook veel FC Twente-supporters op de tribune om het hoge bezoek aan het werk te zien in de Grolsch Veste, die voor de gelegenheid door de UEFA was omgedoopt tot FC Twente Stadium. De Europese voetbalbond is heel streng in het uitbannen van andere commerciële namen buiten de officiële sponsoren.

Het Enschedese voetbalpubliek kreeg aanvankelijk een mooie voetbalavond voorgeschoteld met tal van spectaculaire momenten. Dat begon al in derde minuut, toen de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma met een onbezonnen inspeelpass balverlies van Leonardo Bonucci inleidde. De twee jonkies Gavi en Yéremy Pino profiteerden van de Italiaanse onbezonnenheid met de tweede interlandgoal van Villarreal-aanvaller Pino als resultaat (1-0).

Wisselende resultaten

Een lekkere binnenkomer voor de Spaanse ploeg onder leiding van bondscoach Luis de la Fuente, die geen grote staat van dienst heeft als clubtrainer, maar zich gedurende tien jaar wel goed manifesteerde als bondscoach van de Spaanse jeugdploegen op basis waarvan hij werd gekozen als opvolger van Luis Enrique na het WK in Qatar. De aftrap van het bondscoachschap van De La Funte was met wisselende resultaten gepaard gegaan met een 3-0 zege in de EK-kwalificatie tegen Noorwegen en 2-0 nederlaag tegen Schotland.

Een betere start had Spanje zich niet kunnen wensen, maar al heel snel stond het weer gelijk. Robin Le Normand, een tot Spanjaard genaturaliseerde Fransman wiens wiegje stond in het Bretonse Pabu, kende een ongelukkig debuut in La Roja. De speler van Real Sociedad kreeg een inzet van Nicolo Zaniolo op zijn hoog uitgestoken arm en de bal ging op de stip. Ciro Immobile maakte vanaf de strafschopstip geen fout (1-1). Het was de zestiende interlandgoal in de 56e interland van de ervaren spits van Lazio Roma. De 33-jarige goaltjesdief behoort samen met de 36-jarige Bonucci tot de nestors van de Azzuri.

Vol gas

Het spel bleef op en neer golven en beide ploegen gaven vol gas. De UEFA is er wel in geslaagd gewicht te geven aan de Nations League, het alternatief voor de wildgroei aan oefeninterlands, waartegen bij de lancering nogal vreemd werd aangekeken. Tot besluit van een lang seizoen wilden de internationals zich nog wel een keer in het zweet werken om de finale van de Final Four van de Nations League zondag in Rotterdam te halen.

De amusementswaarde zakte wel weg in de loop van de tweede helft, waarin beide landen een reuzekans misten om de leiding te nemen. Na een schitterende Spaanse aanval stuitte Mikel Merino op Donnarumma, waarna Alvaro Morata de rebound naast plaatste. Een knappe redding van Donnarumma, maar ook zijn collega aan Spaanse zijde, Unai Simon, liet zijn kunsten zien. Na een snelle aanval zag Davide Frattesi een hard schot eindigen op de vuisten van Simon. De speler van Sassuolo had in de eerste helft al pech gehad dat de mogelijke 1-2 van zijn voet werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Met Spanje als gemakkelijker voetballende ploeg leken Italië en Spanje af te koersen op een verlenging, totdat Rodri opnieuw zijn waarde bewees en Joselu met zijn derde interlandgoal in drie interlands de wedstrijd in Spaans voordeel besliste.