Spelers VVV leveren salaris in en betalen loonsverlaging kantoorpersoneel

De aanbevelingen van spelersvakbonden en werkgeversorganisatie FBO vormen de basis van de afspraken, aldus de Limburgse eredivisionist.

„De spelers en staf waren heel stellig over het feit dat zij de compensatie voor de loonsverlaging van de overige werknemers voor hun rekening wilden nemen. Een daad van solidariteit én loyaliteit en een toonbeeld van eenheid en kracht binnen onze club. En wij als directie sluiten daar dan ook graag bij aan”, aldus algemeen directeur Marco Bogers.

„Want er wordt achter de schermen heel hard gewerkt door al mijn collega’s op kantoor. Zij staan voor zware uitdagingen. Wij zijn dan ook van mening dat ons kantoorpersoneel de constante, stabiele basis vormt van de club. En juist in deze tijd moeten we laten zien dat we één team zijn.”

Voordat het coronavirus een einde maakte aan het seizoen stond VVV op de dertiende plaats in de eredivisie.