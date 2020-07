Jürgen Klopp: kampioensfeestje voelt als kerst

Coach Jürgen Klopp van Liverpool verheugt zich op een ongetwijfeld gedenkwaardige avond op Anfield. Na de thuiswedstrijd woensdag tegen Chelsea krijgen de ’Reds’ dan eindelijk de kampioensbeker uitgereikt. Dat gebeurt op een speciaal podium dat gebouwd is op de ’Kop’, het tribunevak waar de meest fanatieke supporters van Liverpool altijd samenkomen. Publiek zal er bij de ceremonie in het stadion niet zijn vanwege de coronacrisis, maar dat mag voor Klopp de pret niet drukken.

„Het voelt een beetje als Kerstmis. Je weet dat je een speciaal cadeau krijgt, maar je bent er nog altijd opgewonden onder”, blikte de Duitse succescoach opgewekt vooruit. „We hebben lang op de prijsuitreiking moeten wachten. We zijn al een maandje kampioen.”

Klopp (53) gunt zijn spelers hun feestje van harte. „Ik vind het geweldig dat ze eindelijk dit moment gaan meemaken”, doelde hij op met pronken met de kampioensbeker. „Ze verdienen het meer dan wie dan ook. Ze hebben zoveel tegenslagen moeten overwinnen. Voor mij zal het ook één van de mooiste dagen in mijn leven zijn.”

Klopp, die Liverpool naar de eerste landstitel in 30 jaar leidde, wil echter eerst het duel met Chelsea tot een goede einde brengen. „We kunnen alleen winnen als we 100 procent zijn en dat moeten we ook zijn. De wedstrijd is geen voorafje op het feest dat komen gaat. We zullen eerst het vizier volledig op Chelsea moeten richten.”