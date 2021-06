Wil de echte Memphis Depay opstaan?

Memphis Depay

Waar het Nederlands elftal op EURO 2020 tot nu toe beslist niet tegenvalt, geldt dat wel voor de international die vooraf boven elke discussie was verheven. Memphis Depay was de afgelopen jaren de grote voortrekker in Oranje en had met zes goals en acht assists een enorm aandeel in de kwalificatie voor het toernooi. Maar op het EK-podium heeft Depay zijn draai nog niet gevonden. Een toevallige dip of is er meer aan de hand?