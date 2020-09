Gemengde gevoelens Tom Dumoulin: ’Hier kom ik niet voor’

Zelf was de Limburger minder te spreken over zijn eigen optreden. „Ik was niet goed vandaag. Het was hangen, wurgen en vechten. Het was gewoon niet goed van mijn kant”, zegt hij tegen de NOS.

Hij vervolgt: „En daar kom ik niet voor hier. Ik wil beter rijden dan dit, ik was vandaag gewoon niet geweldig.” Terugkomend op de zege van Roglic: „Hij was echt goed, hij zei nog tegen Kuss en Van Aert vlak voor de klim: ’en nu volle bak!’.”

Zeker Van Aert imponeerde wederom. „Dat hadden we al in de Dauphiné gezien. Mooi dat Primoz het hier afmaakt. Het is voor ons een fantastische dag, maar zelf had ik duidelijk op meer gehoopt”, sluit hij af.